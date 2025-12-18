×
Tabla de posiciones Lidom: Escogido y Estrellas en tercero; Licey en peligro

Leones y orientales triunfaron para mantener el empate y Gigantes ganan tercer corrido

Tabla de posiciones Lidom: Escogido y Estrellas en tercero; Licey en peligro
Julio Carreras es felicitado por sus compañeros luego de conectar jonrón solitario en el triunfo de los Gigantes del Cibao dos carreras por una sobre los Toros del Este, la noche del miércoles 17 de diciembre de 2025, en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana. (CORTESÍA GIGANTES DEL CIBAO)

Los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales mantuvieron su empate en la tercera posición, luego de ganar sus respectivos partidos, mientras los Gigantes del Cibao se mantienen al acecho de la clasificación no más de cinco juegos a los equipos.

Las Estrellas vencieron 10-2 a los Tigres del Licey para superarlos por tercer partido corrido, luego de imponerse en la doble cartelera del pasado martes en San Pedro de Macorís.

La noche del miércoles, Jorge Mateo disparó jonrón y empujó cuatro para liderar la victoria verde que registran 21-25, igual que los Leones.

La victoria le pone presión a los Tigres (19-26), que se quedan en el último puesto de la clasificación, aún con posibilidades a uno y medio de Estrellas y Escogido, empatados en tercer lugar.

 
Resultados del 17.12.25
EquiposCH
Gigantes2 7
Toros31
    
Escogido 130
Águilas590
    
Estrellas1011 0
Tigres4 3
    

Leones 8-5 Águilas

En el Estadio Cibao, José Marmolejos y Jonathan Guzmán remolcaron dos carreras cada uno y los Leones vencieron 8-5 a las Águilas para mantener el empate en el tercero con las Estrellas.

Las Águilas (30-159, el único equipo con boleto seguro a la semifinal, caen por segundo juego corrido y los Leones suman dos victorias al hilo, después de ganarle el segundo de la doble cartelera a los cibaeños.

 
Posiciones al día 
EquipoJGJPPCTDIF. ULT 10CASARUTARacha 
Águilas3015 .6675-5 16-6 14-92-P
Toros2520 .5565.06-412-1012-103-P 
Estrellas2125 .4579.55-5 10-1310-13 3-G
Leones2125 .4579.56-410-1410-142-G
Gigantes2025 .44410.04-67-157-153-G
Tigres1926.42211.0 4-6 8-148-145-P

        

Gigantes 2-1 Toros

Nomar Mazara disparó jonrón solitario en el octavo episodio para quebrar un empate y decidir la victoria de los Gigantes del Cibao 2-1 sobre los Toros del Este para ponerse medio juego detrás de Estrellas y Leones.

Es el tercer triunfo corrido de lso cibaeños. Julio Carreras dio jonrón en el quinto y Tres Barrera empató por los Toros con otro bambinazao.

Juegos del 19 de diciembre  
HoraEquipos vs  Estadio 
7:15 p.m.Toros EscogidoQuisqueya
7:30 p.m.
Gigantes Estrellas Tetelo Vargas
7:30 p.m.
Licey ÁguilasCibao 
 
 
