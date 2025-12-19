Clase habría violado regla del uso de celulares antes de investigación por apuestas

Emmanuel Clase se expone a ser expulsado de por vida de la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

La Major League Baseball ya había reprendido al dominicano Emmanuel Clase en al menos una ocasión por uso indebido del celular durante los partidos, antes de que saliera a la luz el componente de apuestas del caso del que es acusado en los tribunales junto a Luis Ortiz, de acuerdo con una investigación de The Athletic.

Dos personas con conocimiento directo de la situación, que hablaron bajo condición de anonimato con el periódico deportivo de The New York Times, confirmaron que la liga sancionó al estelar cerrador por violar las reglas sobre dispositivos electrónicos.

Aunque la acusación formal no cita un uso directo del celular por parte de Ortiz, sí sostiene que Clase fue compensado económicamente para coordinar con apostadores en nombre de su compañero. MLB declinó comentar sobre el caso, mientras que los abogados de ambos lanzadores han reiterado públicamente su inocencia.

En cada partido de las Grandes Ligas, empleados de la propia MLB vigilan de cerca cómo los jugadores utilizan —o no— sus teléfonos celulares. Ese sistema de control se instauró tras los escándalos de robo electrónico de señas que marcaron la pasada década, incluido el famoso caso de los Astros de Houston que contaminó la Serie Mundial de 2017.

Hoy, esas mismas normas sobre dispositivos electrónicos se han convertido en una pieza clave de un nuevo y delicado escándalo: el caso de apuestas ilegales que involucra a los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz.

Durante 2023 y 2024, cuando según los fiscales Clase ya participaba en el esquema, el uso de celulares estaba totalmente prohibido durante los juegos. Sin embargo, antes de la temporada 2025, la liga y el sindicato de jugadores relajaron la política, permitiendo el uso de teléfonos en el clubhouse durante los partidos, siempre que fuera para "uso personal".

La decisión respondió a que, con la introducción de tecnologías como PitchCom —el sistema de comunicación entre receptor y lanzador— el riesgo de robo de señas se había reducido de forma significativa.

A lo que se exponen

El riesgo para los jugadores es máximo. Si la liga determina que violaron la norma más estricta del béisbol —la prohibición absoluta de apostar en partidos del deporte— podrían enfrentar sanciones de por vida. Pero el expediente también expone posibles infracciones a las reglas sobre el uso de dispositivos electrónicos, un tema que la MLB había comenzado a flexibilizar recientemente.

Esa flexibilización, sin embargo, abrió una grieta inesperada. Según los fiscales, el 17 de mayo de este año, durante un juego ante los Rojos de Cincinnati, Clase envió un mensaje de texto a un apostador preguntando si estaba "listo".

Minutos después, varios apostadores ganaron cerca de 10 mil dólares cuando el lanzador tiró deliberadamente un lanzamiento fuera de la zona. Un episodio similar habría ocurrido el 26 de abril ante Boston, cuando Clase incluso realizó una llamada telefónica durante el partido.

El caso ha puesto en evidencia cómo normas creadas para combatir el robo de señas ahora están siendo utilizadas para destapar un problema aún más sensible: la influencia de las apuestas deportivas dentro del terreno de juego.

Como advierte The Athletic, la MLB enfrenta ahora el reto de reforzar la integridad del deporte en una era donde la tecnología, el dinero y el juego ilegal se cruzan peligrosamente.