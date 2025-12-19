Comisión Consultiva se reúne con directivos del Escogido y conoce conclusiones del Arq. Mella

La Comisión Consultiva en la reunión del 18 de diciembre 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Consultiva creada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, para evaluar la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el sector Ensanche La Fe, conoció en reunión celebrada este jueves 18 de diciembre un par de opiniones al respecto.

El informe final preparado por el arquitecto José Mella Febles, relativo al estadio Quisqueya en cuanto a los requerimientos presentados por la MLB para la celebración de partidos de serie regular y de eventos internacionales organizados por la referida entidad.

El referido informe fue remitido al presidente de la República para su conocimiento.

El Escogido también

En la misma reunión y luego de escuchar las conclusiones del referido arquitecto, la comisión recibió la visita del señor Eduardo Najri, presidente de los Leones del Escogido, quien presentó la posición del referido equipo con respecto al proyecto, conforme lo habían solicitado previamente y del interés del sector privado de participar en el desarrollo del proyecto.

También se decidió en la misma reunión calendarizar las reuniones para el próximo año 2026, así como que la subcomisión legal continúe los estudios correspondientes.

Finalmente, la comisión continuará escuchando a todos los sectores interesados en el proyecto.