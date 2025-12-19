Cinco días para definir un cierre intenso en la Lidom con cuatro equipos para dos puestos

Julio Carreras fue clave en la victoria de los Gigantes del Cibao 2-1 sobre los Toros del Este el paado 17 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Las últimas cinco fechas de la serie regular encuentran cómodas a las Águilas Cibaeñas y a los Toros del Este. El resto deberá remar con estrategia y energía si quiere avanzar a la postemporada.

Serán cinco días de alta intensidad, en los que cuatro equipos se disputarán los dos últimos boletos para la ronda semifinal de la pelota invernal dominicana. Tan estrecho es el margen entre el tercero y el sexto lugar que la posibilidad de un juego extra no resulta descartable.

Estrellas y Leones, ambos con récord de 21-25, se aferran a la idea de acompañar a las rapaces y a los taurinos. Sin embargo, la tabla aún mantiene con vida, aunque con menos oxígeno, a Gigantes (20-25) y Tigres (19-26): los nordestanos están a medio juego de la cuarta posición y los azules a partido y medio.

En realidad, el equipo más comprometido en esta recta final es el Licey, ubicado en el último puesto de la clasificación.

Para estos cuatro conjuntos, asegurar un lugar en la semifinal pasa por cerrar en racha, algo que no será sencillo debido a los enfrentamientos directos. Un ejemplo es la serie entre Estrellas y Leones, que se enfrentarán el día 22 en un duelo clave para ambos.

En el balance de las series particulares, solo las Águilas presentan un dominio claro, con cuatro series ganadas y un empate ante el Escogido. Los Toros marchan 3-2, mientras que el resto de los equipos exhibe récord negativo en ese renglón.

El resto del camino

A Estrellas y Leones les restan cuatro partidos.

Los orientales jugarán hoy y mañana en su estadio y luego cerrarán la serie regular como visitantes, con compromisos ante cuyayas y melenudos.

Los Leones disputarán tres de sus cuatro encuentros en casa, siendo el único equipo con esa ventaja en el cierre. Dos de esos partidos serán enfrentamientos directos contra los Gigantes, los días 20 y 21.

Los potros tendrán cinco compromisos, tres de ellos en la carretera, pero concluirán sus últimos dos juegos ante los Tigres, con el cierre en el hogar de los bengaleses.

Licey, muy complicado

Los Tigres afrontan el calendario más exigente. Les quedan cinco partidos, tres de ellos ante los únicos equipos con récord por encima de .500: dos frente a las Águilas y uno contra los Toros.

Cerrarán la temporada regular con dos juegos ante los Gigantes, el único rival al que dominan en la serie particular. Aun así, el Licey llega a esta fase como el conjunto con el peor diferencial de carreras del torneo (-34), una cifra que resume la complejidad de su panorama en la recta final.