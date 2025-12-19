Video |Las Estrellas muestran resiliencia y vencen a los Gigantes en el Tetelo Vargas

Abraham Almonte recibió una base por bolas con las bases llenas en la 12va entrada para que las Estrellas Orientales (22-25) vencieran con marcador 4-3 a los Gigantes del Cibao (20-26) en la continuación de la serie regular de la pelota invernal dominicana.

Almonte entró de emergente en sustitución del inicialista Rayner Núñez y negoció el boleto ante el relevista Routzahn de los Gigantes para mantenerse empatados en la tercera posición de la tabla con los Leones del Escogido (22-25), con su derrota el conjunto nordestano empató con los Tigres del Licey que vencieron 4-2 a las Aguilas Cibaeñas en el estadio Cibao.

La victoria correspondió al relevista Oddy Núñez (1-1, 2.13 ERA) que permitió un hit y una carrera sucia en una entrada de labor, otorgó una base y ponchó a dos, la derrota recayó sobre Yaqui Rivera (0-1, 4.96 ERA) que perdió la oportunidad de salvamento en un tercio de entrada de labor, en la que permitió un hit, dos carreras, una de ellas limpia, no otorgó bases ni ponchó a nadie.

Buen pitcheo abridor

Los abridores Oscar de la Cruz (Estrellas) y Daniel Mengden (Gigantes) se enfrascaron en un duelo de pitcheo, el derechop de las Estrellas trabajó cinco entradas en las que permitió cuatro hits, no otorgó bases y ponchó a seis, mientras que el estadounidense Mengden, permitió cuatro hits en cinco entradas completas de labor. Otorgó una base y ponchó a cinco.

Los más destacados

Por los Gigantes, Luis García Jr. 5-2 1 CA; Nomar Mazara 4-2 y Melvin Mercedes 2-1 H4 1 CA 2 CE.

Por las Estrellas, Rodolfo Castro 3-2 1 CA 1 CE; Vidal Brujan 3-1 1 CE y Raimel Tapia 5-1 1 CA.

Próximos partidos

Los Leones del Escogido estarán de visita en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 5 de la tarde .

Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de la misma hora .

Las Águilas Cibaeñas viajan a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche.