×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Video |Las Estrellas muestran resiliencia y vencen a los Gigantes en el Tetelo Vargas

Dejan en el terreno al conjunto nordestano en un partido que se extendió a 12 entradas

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
Expandir imagen
Video |Las Estrellas muestran resiliencia y vencen a los Gigantes en el Tetelo Vargas
Abraham Almonte (FUENTE EXTERNA)

Abraham Almonte recibió una base por bolas con las bases llenas en la 12va entrada para que las Estrellas Orientales (22-25) vencieran con marcador 4-3 a los Gigantes del Cibao (20-26) en la continuación de la serie regular de la pelota invernal dominicana. 

Almonte entró de emergente en sustitución del inicialista Rayner Núñez y negoció el boleto ante el relevista Routzahn de los Gigantes para mantenerse empatados en la tercera posición de la tabla con los Leones del Escogido (22-25), con su derrota el conjunto nordestano empató con los Tigres del Licey que vencieron 4-2 a las Aguilas Cibaeñas en el estadio Cibao.

La victoria correspondió al relevista Oddy Núñez (1-1, 2.13 ERA) que permitió un hit y una carrera sucia en una entrada de labor, otorgó una base y ponchó a dos, la derrota recayó sobre Yaqui Rivera (0-1, 4.96 ERA) que perdió la oportunidad de salvamento en un tercio de entrada de labor, en la que permitió un hit, dos carreras, una de ellas limpia, no otorgó bases ni ponchó a nadie. 

Buen pitcheo abridor

Los abridores Oscar de la Cruz (Estrellas) y Daniel Mengden (Gigantes) se enfrascaron en un duelo de pitcheo, el derechop de las Estrellas trabajó cinco entradas en las que permitió cuatro hits, no otorgó bases y ponchó a seis, mientras que el estadounidense Mengden, permitió cuatro hits en cinco entradas completas de labor. Otorgó una base y ponchó a cinco.

Los más destacados

Por los Gigantes, Luis García Jr. 5-2 1 CA; Nomar Mazara 4-2 y Melvin Mercedes 2-1 H4 1 CA 2 CE.

Por las Estrellas, Rodolfo Castro 3-2 1 CA 1 CE; Vidal Brujan 3-1 1 CE y Raimel Tapia 5-1 1 CA.

Próximos partidos

  • Los Leones del Escogido estarán de visita en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 5 de la tarde
  • Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de la misma hora
  • Las Águilas Cibaeñas viajan a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche
TEMAS -
  • Compartir por Correo
  • Compartir por Twitter

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.