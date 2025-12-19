Video | Licey enseña vida y vence a las Águilas en el "Valle de la Muerte"

Emilio Bonifacio conecta cuadrangular ante las Aguilas Cibaeñas en el partido celebrado en el estadio Cibao de Santiago este viernes 19 de diciembre 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Emilio Bonifacio conectó su primer cuadrangular de la temporada y los Tigres del Licey (20-26) vencieron a las Águilas Cibaeñas (30-16) con marcador 4-2 en la continuación de la serie regular de la temporada del béisbol invernal dominicana.

Bonifacio se fue para la calle en la parte de arriba de la quinta entrada para estropear el debut del campocorto de Grandes Ligas, Geraldo Perdomo y del lanzador derecho Osvaldo Bidó del conjunto cibaeño.

La victoria correspondió al abridor azul Adonis Medina (2-1, 1.95 ERA) que trabajó cinco entradas en las que permitió dos hits, otorgó una base y ponchó a cinco bateadores, la derrota recayó sobre el relevista aguilucho, Drew Parrish (2-3, 3.47 ERA) que trabajó tres entradas en las que permitió dos hits y tres carreras sucias, otorgó una base y ponchó a dos.

El cerrador azul, Jean Carlos Mejía logró su octavo rescate de la temporada, al trabajar la novena entrada del encuentro permitiendo un cuadrangular solitario de Aderlin Rodríguez.

Con su triunfo, el conjunto azul rompió una racha de cinco derrotas de manera consecutiva, y le propinaron al conjunto cibaeño su primera racha de tres derrotas en la campaña.

Los más destacados

Por las Águilas, Geraldo Perdomo 2-2 1 CA 2 BB; Leody Taveras 4-2 y Aderlin Rodríguez 4-2 H4 1 CA 1 CE.

Por los Tigres, Emilio Bonifacio 3-2 H4 2 CA 3 CE y David Hensley 3-1.

Próximos partidos

Los Leones del Escogido estarán de visita en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 5 de la tarde .

estarán de visita en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís para enfrentar a los a partir de las . Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de la misma hora .

estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los del Licey a partir de la . Las Águilas Cibaeñas viajan a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche.