Presidente Luis Abinader se reúne con jugadores de Grandes Ligas

Los peloteros de Grandes Ligas dominicanos comparten con el presidente Luis Abinader ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este viernes el tradicional encuentro con los peloteros dominicanos de las Grandes Ligas en el Salón Verde del Palacio Nacional, como reconocimiento a su destacada trayectoria y al orgullo que representan para el país.

El encuentro fue una iniciativa del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, con el objetivo de honrar el trabajo que realizan los big leaguers dominicanos, que colocan el nombre del país en lo más alto del béisbol internacional.

Durante la actividad, el presidente Abinader compartió de manera cercana y efusiva con los jugadores, destacando su impacto positivo como embajadores del país y modelos a seguir para la juventud dominicana.

Los asistentes

Entre los peloteros activos de MLB que asistieron a la actividad figuraron Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Abner Uribe, Camilo Doval, Edward Cabrera, Gregory Soto, Ronel Blanco, Brayan Bello, Wandy Peralta, Seranthony Domínguez y Agustín Ramírez, entre otros.

Asimismo, participaron expeloteros y figuras históricas del béisbol dominicano, entre ellos Albert Pujols, dirigente de la escuadra dominicana en el Clásico Mundial; Nelson Cruz, gerente general del combinado tricolor; Junior Noboa, comisionado nacional de béisbol; Amaurys Nina, Plácido Polanco y Joel Peralta.

Cruz valoró el respaldo continuo del presidente Abinader al deporte dominicano y resaltó que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre el estado y los atletas, al tiempo que sirven de estímulo para las presentes y futuras generaciones.

La actividad se desarrolló en un ambiente de confraternidad y espíritu navideño, reafirmando el compromiso del gobierno dominicano con el desarrollo del deporte y el reconocimiento a quienes representan con orgullo a la nación en los principales escenarios deportivos del mundo.