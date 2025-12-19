Si Venezuela desiste de ir a la Serie del Caribe, México tendrá dos equipos

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe quitó la sede a Venezuela de la Serie del Caribe 2026 y espera que los sudamericanos asistan a Guadalajara. Sin embargo, no está claro que los bolivarianos tomen el avión rumbo a Jalisco a principio de febrero.

El torneo se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano en Guadalajara, México, anunció Salvador Escobar, el presidente de la Liga Argo Mexicana del Pacífico durante una rueda de prensa. Sin embargo, Venezuela podría no ser parte del campeonato.

La CBPC había informado el lunes que Puerto Rico, México y República Dominicana no iban a poder asistir a Caracas, Venezuela -- la sede original del campeonato -- por "situaciones externas ajenas a su control" y "diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional".

Tras la nueva decisión de la Confederación, la Serie del Caribe 2026 contará con la participación de los equipos campeones de República Dominicana, Puerto Rico y México, mientras que Panamá asistirá en calidad de invitado, se indicó en un comunicado, "con miras a la incorporación del equipo campeón de Venezuela".

Si Venezuela decide no asistir, Escobar anunció que México estaría representado también por un segundo equipo, que sería el subcampeón de la temporada 2025-2026 de la LAMP. Hasta el momento la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) no se ha pronunciado, ni conformado si asistirá o no.

Dos equipos mexicanos

"La Serie del Caribe 2026 se jugará con 5 equipos: Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, México A y México B, que serán el campeón y subcampeón de la @Lig_Arco", dijo Luis Alberto González, director general Charros de Jalisco.

La CBCP había dejado claro en su comunicado del lunes que "reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento. La Confederación, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026".

Guadalajara fue sede de la Serie del Caribe en el 2018 y esta será 18va ocasión que México sirve como anfitrión. Se jugará nuevamente con un formato todos contra todos en la primera ronda seguido de una semifinal y una final para definir el campeón.

La Serie del Caribe 2025 se disputó también en México, con los Leones del Escogido de la República Dominicana obteniendo el título en Mexicali.