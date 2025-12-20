Encarnación lidera victoria de Águilas, que dificultan el avance de las Estrellas al vencerlas 4-3

El jonrón de tres carreras de Jerar Encarnación fue la clave ofensiva para que las Águilas Cibaeñas derrotaran 4-3 a las Estrellas Orientales la noche del sábado 20 de diciembre de 2025 en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Un jonrón de tres carreras de Jerar Encarnación en el primer episodio para liderar un rally que terminó siendo la clave para el triunfo de las Águilas Cibaeñas cuatro carreras por una sobre las Estrellas Orientales.

Geraldo Perdomo remolcó la primera vuelta del primer capítulo antes de que apareciera Encarnación con su estacazo de tres carreras.

La victoria complica el avance de las Estrellas, que ven detenida su racha de cuatro triunfos y así ahora ven su ventaja reducida en la clasificación, solo medio juego delante de Gigantes del Cibao y Tígres del Licey, triunfantes en sus respectivos compromisos respectivos de este viernes.

La temporada regular ya marca un cierre con sobrada intensidad. Restan solo dos partidos a Estrellas y Leones del Escogido, ambos con 22-26 y tres para Gigantes del Cibao y Tígres del Licey, que registran 21-26.

Igual cantidad faltan a Águilas y Toros del Este. El cierre está marcado para el próximo 23 y no se descarta un partido de desempate por el apetitoso cuarto lugar.

Las Estrellas descontaron con dos en el segundo cuando Josh Lester recibió boleto con bases llenas del abridor cibaeño Devin Smeltzer. Pero desperdiciaron la oportunidad cuando Francisco Peña bateó para doble matanza sin impedir que anotara Ismael Munguía.

La tercera llegó en el quinto por sencillo de Raimel Tapia que empujó a Vidal Bruján ante Brady Feigl, sin out.

Pero de ahí en adelante el relevo aguilucho apretó para retener la victoria e impedir que los cibaeños pierdan cuatro juegos en linea por primera vez en la temporada.