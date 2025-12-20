Francisco Mejía remolcó cuatro en triunfo de Licey 7-3 sobre Toros para ganar más oxígeno

Francisco Mejía recorre las bases luego de conectar jonrón en la victoria de los Tigres del Licey 7-3 sobre los Toros del Este la noche de este sábado 20 de diciembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA TIGRES DEL LICEY )

Francisco Mejía remolcó cuatro carreras para comandar la victoria de los Tigres del Licey siete carreras por tres sobre los Toros del Este, lo que mejora el oxígeno para los azules bajo la presión de quedarse eliminados de la clasificación.

Mejía bateó de 5-4 y también anotó una para unos Tigres que van a buen ritmo este fin de semana al imponerse a los únicos dos equipos con registro por encima de .500 luego de vencer a las Águilas Cibaeñas, en Santiago, la noche anterior.

Esta noche sacaron otro partido, ahora ante su público, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde ahora tienen marca de 12-12.

Pendiente a que se complete la jornada, los Tigres (21-26) están ahora a medio juego de la cuarta posición del torneo Juan Marichal, es la misma posición y distancia de los Gigantes del Cibao que vencieron a los Leones del Escogido (22-26).

Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas completan la jornada del sábado.

Yunior Martes tiró un quinto episodio perfecto para llevarse su primera victoria, aún sin derrota, de este campeonato. Fue el ganador entre siete lanzadores que desfilaron por el montículo azul, una labor que encabezó Shaun Anderson con cuatro entradas de una carrera, el octavo jonrón de Bryan de la Cruz en el tercer episodio.

La derrota fue para Aaron Leasher (1-2), quien tiró 2.2 entradas de cuatro hits y dos vueltas, ambas limpias.

La primera azul llegó por sencillo productor de Francisco Mejía al jardín derecho para que anotara Gustavo Núñez e el primer capítulo.

La pizarra

Los Toros igualaron la pizarra por jonrón de Bryan de la Cruz entre los jardines izquierdo y central.

Mejía respondió con otro jonrón por el prado izquierdo para devolver la ventaja a los Tigres 2-1 en el tercer capítulo, un palo que salió por el prado izquierdo ante Leasher.

Mejía volvió a brillar en el cuarto con su décimo doble de la campaña con el que remolcó a Emilio Bonifacio y a Ronny Mauricio para darle ventaja 4-1 a los azules.

Gustavo Núñez empujó la quinta de los Tigres con sencillo al prado derecho la cual anotó David Hensley.

Sencillo productor de Rafael Lantigua con el que anotó Bryan Lavastida y otro de Lis Liberato que remolcó a Lantigua acercaron a los Toros 5-3.

El Licey aseguró el partido con dos en el octavo, remolcadas por inatrapable de Ronny Mauricio al prado derecho que llevó al plato Esteury Ruiz y a Bonifacio para definir el 7-3.