Los Gigantes frenan la racha del Escogido y siguen con vida en la lucha por la semifinal

Deyvison de los Santos reacciona luego de su jonrón de dos carreras en el cuarto episodio para una ventaja 2-0 en en el triunfo de los Gigantes 4-1 sobre los Leones del Escogido la noche del sábado 20 de diciembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA GIGANTES DEL CIBAO )

Deyvison de los Santos disparó un cuadrangular de dos carreras para liderar el ataque de los Gigantes del Cibao que vencieron cuatro por una a los Leones del Escogido.

Con su triunfo los Gigantes (21-26) se acercan a medio juego de la cuarta posición que poseen los Leones (22-26). A igual distancia se encuentran los Tígres del Licey que vencieron 7-3 a los a Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Guantes frenaron en tres la racha victoriosa con la que los escarlatas llegaron al Estadio Tetelo Vargas.

Los francomacorisanos atacaron con tres en el cuarto episodio, suficientes para mantener el liderato con el gran soporte brindado por su pitcheo.

Luis García Jr. abrió el cuarto episodio con doble al jardín central frente al abridor escarlata Tyler Danish y avanzó a tercera con elevado de Nomar Mazara. Acto seguido, De los Santos conectó cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central, colocando el marcador 2-0 y provocando la salida de Danish.

El relevista Kenny Hernández entró en su lugar y la ofensiva siguió. Marco Hernández disparó sencillo.

Hernández realizó un lanzamiento descontrolado que movió al corredor a tercera y otorgó boletos consecutivos a Nicholas Torres y Carlos Jorge, llenando las bases.

Diógenes Almengó entró por Hernández, y Julio Carreras empujó la tercera que llevó al plato a Marco Hernández.