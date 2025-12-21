Charlie Sheen revela que se dopó para la película "Major League" y le subió 10 millas a la recta

Charlie Sheen interpretando a Cosa Loca o Wild Thing en la peícula Major League. ( PIETAJE DE LA PELÍCULA. )

El actor Charlie Sheen reveló que utilizó esteroides anabólicos durante la filmación de la película Major League para aumentar la velocidad de sus lanzamientos y dar mayor realismo a su personaje, el pitcher Rick "Wild Thing" Vaughn.

Sheen hizo la confesión en el pódcast All the Smoke, en un episodio difundido el 21 de diciembre de 2025. Según explicó, cuando comenzó el rodaje su recta apenas alcanzaba las 76 millas por hora, una velocidad insuficiente para convencer en pantalla como lanzador de Grandes Ligas. Tras un régimen de entrenamiento intensivo y el uso de esteroides, logró aumentar unas diez millas por hora en un período de seis semanas.

"Literalmente sumé diez millas por hora a mi recta", dijo el actor durante la conversación, en la que detalló que entrenaba en Gold´s Gym y que un preparador físico le facilitó el acceso a las sustancias. Sheen admitió que el proceso le generó nerviosismo, aunque aseguró que el resultado fue clave para la credibilidad del personaje.

El uso de esteroides en el béisbol profesional

Major League se estrenó en 1989, en una etapa en la que Hollywood buscaba mayor autenticidad en las películas deportivas y el béisbol vivía un fuerte auge cultural en Estados Unidos. El filme, centrado en un equipo ficticio de Cleveland, se convirtió en un éxito comercial y con el tiempo en una cinta de culto, en parte por la actuación de Sheen como un lanzador descontrolado pero dominante desde el montículo.

La confesión del actor se produce en un contexto histórico marcado por la relación conflictiva del béisbol profesional con el uso de esteroides. Durante finales de los años ochenta y, sobre todo, en las décadas de 1990 y 2000, las Grandes Ligas enfrentaron múltiples escándalos por dopaje, que involucraron a figuras estelares y derivaron en investigaciones congresuales, sanciones y cambios en las políticas antidopaje.

En la época en que se filmó Major League, el uso de esteroides aún no estaba regulado con la severidad actual dentro del béisbol profesional, y el tema no ocupaba el centro del debate público. Años después, la liga implementó controles más estrictos y suspensiones, en un esfuerzo por proteger la integridad del deporte.