Las Águilas complican más a las Estrellas y llegan a 32 triunfos

Geraldo Perdomo batea un imparable durante el partido del domingo ante las Estrellas. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Las Águilas Cibaeñas complicaron más las perspectivas de las Estrellas Orientales al imponerse el domingo por 6-1 en el Estadio Cibao, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Los aguiluchos dominaron ampliamente la serie 23, ganando nueve de los diez partidos disputados en la etapa regular. Las Águilas han sido dominantes en casa, con récord de 17-7 en el Valle de la Muerte, y 15-9 cuando actúan fuera del hogar. El equipo verde colocó su marca en 22 y 27, a falta de un partido para concluir la serie regular.

Con este resultado, las Águilas colocan su marca en 32-16, aún con la oportunidad de alcanzar las 34 victorias, cifra récord para una serie regular de 60 juegos. El triunfo fue para Jorge Tavárez (4-1), mientras que la derrota recayó sobre Enny Romero (1-4).

Jorge Tavárez fue el lanzador abridor designado por el dirigente Luis "Pipe" Urueta, completando una labor de 5.0 entradas de una carrera, tres hits, dos bases por bolas y un ponche. El relevo amarillo fue encabezado por Luis Patiño (6), Richard Rodríguez (8) y Junior Fernández (9).

El zurdo Enny Romero fue el lanzador seleccionado por Carlos Paulino para abrir el encuentro. Su labor fue efímera: trabajó 1.1 episodios, permitió dos hits, tres carreras limpias, otorgó tres bases por bolas y no ponchó a ningún bateador.

Román Méndez (2) entró en relevo de Romero, pero no pudo hacer mucho y fue reemplazado por Junior Santos (2), Carlos Belén (3), Domingo Robles (4), Javi Guerra (6) y Neftalí Feliz (8).

Cuatro de los siete hits conectados por las Águilas fueron extrabases: cuadrangular de Elih Marrero; dobles de Geraldo Perdomo, Juan Lagares y Corey Joyce. Además, Ezequiel Durán conectó dos sencillos y Robert Moore uno.

Los verdes solo conectaron seis hits, tres de ellos en la primera entrada, cuando anotaron su única carrera. Ismael Munguía conectó tres imparables, mientras que Dairon Blanco, Rodolfo Castro y Raimel Tapia ligaron uno cada uno.

Las carreras

Los visitantes anotaron primero con una vuelta al abrir el juego, luego de dos outs, producto de tres hits consecutivos de Dairon Blanco, Ismael Munguía y Rodolfo Castro.

Los locales respondieron con cuatro carreras en el segundo episodio. Juan Lagares pegó doble, Elih Marrero recibió cuatro malas, Robert Moore negoció transferencia; posteriormente, Moore impulsó al capitán con elevado de sacrificio, Ezequiel Durán remolcó otra con imparable y Geraldo Perdomo llevó dos más al plato con doblete.

La media docena de carreras llegó en el tercero, tras transferencia a Aderlín Rodríguez y cuadrangular de Elih Marrero.

Las Águilas Cibaeñas viajan mañana a La Romana para enfrentar a los Toros del Este en un partido programado para iniciar a las 7:30PM en el estadio Francisco A. Micheli.