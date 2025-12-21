Video | Julio Carreras la saca con las bases llenas y los Gigantes vencen a los Leones

Julio Carreras conectó un cuadrangular con las bases llenas para coronar un sexto episodio de seis carreras y los Gigantes del Cibao (22-26) derrotaron 13-9 a los Leones del Escogido (22-27) este domingo, en la pelota invernal dominicana.

Carreras conectó el octavo cuadrangular con las bases llenas de la temporada en Lidom, ante un slider de 83 millas por hora del relevista Henry Sosa.

Fue el primer grand slam para un jugador de los Gigantes desde que Kelvin Gutiérrez lo hiciera el 27 de octubre frente a las Estrellas Orientales, en San Francisco de Macorís.

El triunfo correspondió al colombiano Tayron Guerrero (1-0), quien consiguió un out en la sexta entrada, enfrentó a dos bateadores y otorgó una base por bolas.

La derrota recayó sobre Diógenes Almengó (0-1), quien no pudo sacar outs en la sexta entrada y permitió tres carreras limpias, le conectaron un hit y otorgó una base por bolas.

Con el triunfo, los Gigantes lograron su segunda victoria consecutiva y accedieron al tercer lugar de la tabla de posiciones con el compromiso de vencer en uno de los dos encuentros que celebrarán lunes y martes ante los Tigres del Licey para conseguir su puesto en la serie semifinal.

La serie particular entre ambos equipos fue ganada por los Leones 6-4, que continúan dominando el histórico entre ambos conjuntos con marca de 165-136.

Los abridores

Steven Moyer lanzó 3.2 entradas en las que permitió seis imparables y dos carreras limpias, con un ponche y un cuadrangular permitido, enfrentando a 16 bateadores y salió sin decisión.

Ángel Sánchez abrió por los Leones y en dos episodios permitió tres hits y dos carreras limpias, con una base por bolas, dos ponches y un jonrón.

Los más destacados

Por los Gigantes, Luis García Jr. 5-2 1 CA 1 CE; Deyvison De los Santos 4-2 2 H2 2 CA 2 CE y Carlos Jorge 5-2 H4 3 CE.

Por los Leones, Junior Lake 5-3 1 CA; Erik González 5-2 1 CA y Sócrates Brito 4-3 3 CA 1 CE.

Panorama clasificatorio

Las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este están asegurados en el primero y segundo puesto de la tabla, respectivamente. El partido entre Leones del Escogido y Estrellas Orientales a celebrarse este lunes en el estadio Quisqueya Juan Marichal define el tercer equipo clasificado y si los Gigantes le ganan uno de los dos partidos pendientes al Licey serán el cuarto equipo, mientras que el Licey necesita ganar los dos encuentros para asegurar su pase a la ronda de semifondo.

Próximos partidos

Los Tigres del Licey viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 7 de la noche .

viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los a partir de las . Las Estrellas Orientales visitan a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya a partir de las 7:15 de la noche.

visitan a los en el a partir de las 7:15 de la noche. Los Toros del Este reciben la visita de las Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.