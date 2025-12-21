Los escenarios en caso desempate: ¿qué puede pasar en Lidom?

La jornada del martes 23 de diciembre será necesaria para determinar los dos puestos restantes para la postemporada. ( FUENTE EXTERNA )

La tabla de posiciones de la pelota invernal dominicana entra en su fase más tensa cuando apenas restan dos jornadas para el cierre de la serie regular.

Dos boletos a la Serie Semifinal ya tienen dueño —Águilas Cibaeñas y Toros del Este—, pero los otros dos siguen en disputa entre Leones del Escogido, Estrellas Orientales, Tigres del Licey y Gigantes del Cibao.

Ante la posibilidad real de empates múltiples, el reglamento de la Liga Dominicana de Béisbol contempla varios escenarios específicos que conviene tener claros.

Cuatro equipos empatados para el tercer lugar

Si los cuatro aspirantes terminan igualados, las posiciones se determinan inicialmente por el General Run Average (GRA). Con ese orden:

El cuarto clasificado visita al primero .

El tercero visita al segundo .

Ambos partidos se juegan el mismo día .

Los dos ganadores avanzan directamente a la Serie Semifinal.

Si el GRA también resulta empatado, se recurre al Run Average entre los equipos involucrados.

Caso especial – equipos capitaleños:

Si los ocupantes de las posiciones uno y dos son equipos de la capital, el conjunto que termine primero jugará en el horario regular del calendario para ese día de la semana, mientras que el segundo lo hará cuatro horas antes.

Tres equipos empatados para el tercer lugar

Aquí el primer criterio es la serie particular entre los equipos involucrados.

Si un equipo domina esa serie, avanza automáticamente a la Semifinal.

Si no se puede definir por serie particular, se utiliza el General Run Average (GRA) .

El equipo con mejor GRA obtiene el pase directo.

Los otros dos disputan un juego extra (cuarto vs. quinto), en casa del cuarto.

Si persiste el empate en GRA, se define por el Run Average directo.

Tres equipos empatados para el cuarto lugar

En este escenario se aplica el sistema BYE, siguiendo este orden de criterios:

Serie particular General Run Average (GRA) Run Average

El equipo mejor posicionado obtiene el descanso (BYE). Los otros dos juegan entre sí y el ganador enfrenta al equipo en BYE para definir el último clasificado.

La sede de ese partido final será la casa del equipo que obtuvo el BYE.

Dos equipos empatados para el cuarto lugar

Es el caso más directo:

Se juega un partido extra al día siguiente del cierre de la serie regular.

La sede será la casa del equipo que ganó la serie particular .

Si la serie particular está empatada, se define por General Run Average .

De persistir la igualdad, se recurre al Run Average entre ambos.

Un cierre de alta tensión

Con cuatro equipos separados por diferencias mínimas y múltiples combinaciones posibles, la LIDOM se encamina a un cierre de calendario donde cada carrera anotada y permitida puede marcar la diferencia.

No solo se juega para ganar, sino para cómo se gana, porque el GRA y el Run Average podrían terminar siendo tan decisivos como una victoria en el terreno.