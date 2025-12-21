Video | Los Toros le dan estocada mortal al Licey en el Francisco Micheli
El conjunto de La Romana aprovechó el juego errático del conjunto azul que cometió tres errores
Los Toros del Este (26-22) vencieron 9-6 a los Tigres del Licey (21-27) en la continuación de la serie regular de la temporada de béisbol invernal dominicano.
El conjunto de La Romana aprovechó el juego errático del conjunto azul que cometió tres errores y lo combinó con un bateo oportuno, en un encuentro en el que se destacó el jardinero Luis Liberato, que conectó tres imparables y empujó tres vueltas para comandar la ofensiva.
La victoria correspondió a Greg Minier (2-0, 0.00 ERA) que sustituyó a Janser Lara en la parte de arriba de la cuarto entrada en una labor de 1.1 entradas en las que permitió un hit y ponchó a dos bateadores; la derrota recayó sobre el abridor azul César Valdez (2-1, 4.38 ERA) que permitió cuatro hits y cuatro carreras limpias en 2.1 entradas en las que ponchó a tres y otorgó dos bases.
Los Tigres vieron cortada su racha de dos victorias consecutivas y el conjunto taurino cortó una racha de cuatro derrotas al hilo.
Como anotaron
Los Toros abrieron el marcador en la misma primera entrada, con cuadrangular con uno a bordo de Luis Liberato por el jardín derecho para colocar la pizarra 2-0.
En el segundo inning, con hombre en primera y segunda sin out, Tres Barrera se sacrificó con toque y le siguió Rafael Lantigua con un elevado de sacrificio para remolcar a Francisco Urbaez y colocar el juego 3-0.
En alta del tercero, los Tigres se acercaron por la mínima 3-2, gracias a doble remolcador de una, de Ronny Mauricio y rodado para empujar a Mauricio, de Mel Rojas Jr.
Los Toros respondieron rápidamente con sencillo del emergente Bryan Lavastida, remolcando a Luis Liberato que había pegado sencillo y otra llegó en batazo de Tres Barrera y error del campocorto azul Sergio Alcántara, para ampliar 5-2.
En el cuarto, los Tigres anotaron otra con hit de Gustavo Núñez empujando desde segunda al importado David Hensley que había conectado doble, y acercarse 5-3.
La estampida taurina continuó en la baja de la cuarta entrada, con doblete remolcador del caliente Luis Liberato al paredón del jardín central, empujando desde primera a Bryan De La Cruz, y en el quinto Rudy Martin Jr. conectó infield hit para que anotara Rafael Lantigua colocar el encuentro 7-3.
En el séptimo, los Toros fabricaron dos más con batazo de hit y error de Bryan de La Cruz al left para completar las nueve vueltas, y colocar el encuentro 9-3.
En la parte de arriba de la octava entrada, Gustavo Nunez conectó doble al jardín derecho para empujar a Sergio Alcántara. Ronny Mauricio conectó hit al jardín izquierdo y empujó a Gustavo Núñez para colocar el marcador 9-5.
En el noveno los Tigres anotaron una más con elevado de sacrificio de David Hensley al jardín central para remolcar a Mel Rojas Jr., para colocar el marcador 9-6.
Los más destacados
Por los Tigres, Gustavo Núñez 4-3 H2 2 CA 2 CE; Ronny Mauricio 5-2 H2 1 CA 2 CE y Sergio Alcántara 4-2 1 CA.
Por los Toros, Luis Liberato 5-3 H2 H4 2 CA 3 CE; Rudy Martin Jr. 5-2 1 CA 1 CE y Bryan de la Cruz 3-2 2 CA 1 CE.
Próximos partidos
- Los Tigres del Licey viajan a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 7 de la noche.
- Las Estrellas Orientales visitan a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya a partir de las 7:15 de la noche.
- Los Toros del Este reciben la visita de las Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.
