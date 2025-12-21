Gigantes tumban al Escogido y asumen control de su destino

Deyvison de los Santos volvió a ser oportuno con el madero y remolcó dos carreras. ( FUENTE EXTERNA )

La jornada dominical no desenredó el nudo para definir los últimos dos boletos al round robin del torneo otoño-invernal Juan Marichal, pero vio cómo unos Gigantes del Cibao salieron mejor parados al imponerse al Escogido en un maratónico partido afectado por la lluvia y con más de 20 carreras.

Así las cosas, los potros subieron al tercer lugar, mientras que escarlatas y paquidermos llegan a la penúltima fecha con 22-27. Pero los duartianos con dos juegos pendientes, al igual que el Licey, que desde el sótano va con 21-27, aunque todavía con opciones.

Un escenario que deja una gran brecha para necesitar de partidos extras de cara a la definición de los representantes en el todos contra todos.

Fiesta de palos

En el Quisqueya, Julio Carreras disparó cuadrangulares con las bases llenas, Carlos Jorge y Deyvison de los Santos remolcaron dos vueltas, cada uno, para encabezar el ataque de unos Gigantes que lograron reponerse de una remontada roja y ganarle al Escogido por 13-9.

Los melenudos perdían 4-2 en el quinto, pero José Marmolejos, con doble productor de dos, coronó una entrada de cuatro vueltas y los rojos tomaron la delantera 6-4.

Sin embargo, en el sexto, los nordestanos aprovecharon el relevo inefectivo de Diógenes Almengó y Henry Sosa y dieron vuelta al marcador para no verse detrás otra vez. Carreras encontró las bases llenas ante Sosa y despachó un vuelacercas por el prado izquierdo que coronó una entrada de seis vueltas para colocar el juego 10-6.

Toros llegan a 26 triunfos

Luis Liberato castigó al Licey con jonrón, doble y sencillo, y los Toros del Este defendieron su casa y vencieron 9-6 a los Tigres del Licey, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Para los Toros, este fue su triunfo 26 de la temporada y el 14º en la casa, rompiendo una racha negativa de cinco derrotas seguidas, y cerrando la serie particular 7-3 ante el Licey (21-27).

El de Liberato fue el cuadrangular 40 de los Toros de manera colectiva, líderes en ese departamento de la liga. Con ese imparable, Liberato amplió su racha de hit conectados en 6 de sus primeros 7 partidos, y tercer juego consecutivo remolcando al menos una vuelta.

En el pitcheo, el relevista naranja Greg Minier (2-0, 0.00) se apuntó la victoria tras tirar 1.2 entradas en blanco, de un hit y dos ponches, mientras la derrota fue para el abridor azul César Valdez (2-1, 4.38) permitiendo cuatro vueltas y cinco hits en 2.1 entradas.

Águilas cumplen

En Santiago, Elih Marrero bateó cuadrangular productor de dos carreras y Gerlado Perdomo también produjo dos para aportar la ofensiva que necesitó el equipo anfitrión para imponerse 6-1 a las Estrellas Orientales.

El derecho Jorge Tavárez (4-1, 1.49) limitó durante cinco entradas a solo tres hits y una vuelta a los petromacorisanos. Luego subieron Luis Patiño (6), Richard Rodríguez (8) y Junior Fernández (9).

Enny Romero (1-4, 3.58), enfrentando al equipo con el que recuperó el crédito en la Lidom, abrió por los paquidermos, pero solo estuvo 1.1 entradas donde toleró dos hits, tres carreras y tres boletos para cargar con su cuarto revés.

Cuatro de los siete hits conectados por las Águilas fueron extrabases: cuadrangular de Marrero; dobles de Perdomo, Juan Lagares y Corey Joyce. Además, Ezequiel Durán disparó dos sencillos y Robert Moore uno. Los verdes solo pegaron seis hits, tres de ellos en la primera entrada, cuando anotaron su única carrera. Ismael Munguía conectó tres imparables, mientras que Dairon Blanco, Rodolfo Castro y Raimel Tapia ligaron uno cada uno. b