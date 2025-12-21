Murakami firma con los White Sox: contrato de 2 años y $34 millones para el estelar japonés

El acuerdo, anunciado este domingo por fuentes cercanas a ESPN y medios deportivos, pone fin a uno de los culebrones de la temporada baja de la MLB, con Murakami finalmente optando por el proyecto de los White Sox tras meses de expectativas sobre su destino.

Murakami, de 25 años y oriundo de Kumamoto, Japón, llega a Chicago tras una destacada carrera en la Nippon Professional Baseball (NPB) con los Tokyo Yakult Swallows, donde a lo largo de ocho campañas conectó más de 245 jonrones.

Su mejor temporada fue en 2022, cuando pegó 56 cuadrangulares, marcando el récord histórico para un jugador nacido en Japón y ganando la Triple Corona en la Liga Central.

A pesar de su poder, parte del mercado de Murakami estuvo marcado por dudas sobre su ajuste al pitcheo de las Grandes Ligas y algunas limitaciones defensivas en las esquinas del cuadro.

En la temporada 2025, con una lesión parcial en el oblicuo, igual logró brillar con 22 jonrones en apenas 56 partidos, manteniendo una línea ofensiva robusta.

Los Medias Blancas se reconstruyen

La firma representa un paso importante para los White Sox, que vienen de varias campañas con más derrotas que triunfos y buscan reactivar su lineup con bateadores de poder.

Ejecutivos y analistas de MLB han señalado que, si Murakami logra adaptarse al repertorio de lanzamientos más exigente en la MLB, su impacto podría ir más allá del contrato inicial y abrir la puerta a un futuro más lucrativo y prolongado para el pelotero japonés.

La afición reaccionó con sorpresa y entusiasmo ante la noticia, viendo en Murakami a un bateador capaz de encender la ofensiva de Chicago y atraer mayor atención mediática al club.

Algunos comentaristas resaltan que este fichaje, aunque de corto plazo, coloca a los White Sox en una posición interesante para competir en el mercado y desarrollar su núcleo joven alrededor del poder de Murakami.