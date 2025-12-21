Récord histórico: tarjeta autografiada de Shohei Ohtani se vende en $3 millones

La tarjeta de Shohei Ohtani autografiada fue vendida en tres millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

Una tarjeta coleccionable firmada por Shohei Ohtani, figura estelar de los Los Angeles Dodgers y múltiple Jugador Más Valioso (MVP) de las Grandes Ligas, alcanzó una cifra récord al venderse por 3 millones de dólares a través de la plataforma Fanatics Collect, incluyendo la prima del comprador.

La pieza, catalogada como Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Ohtani 2025, es única en su tipo —numerada 1/1— y casi triplicó el precio máximo que se había pagado por una tarjeta del astro japonés anteriormente, marcando un nuevo hito en el mercado de coleccionables de béisbol moderno.

¿Qué hace tan especial a esta tarjeta?

La tarjeta forma parte de una serie especial en la que MLB y Nike colaboraron para conmemorar a los ganadores de premios de la temporada anterior.

Los ganadores de MVP, Cy Young u otras distinciones recibieron un logotipo dorado de la MLB en su uniforme que fue incorporado luego en estas tarjetas de edición limitada.

Además de ser la tarjeta más cara vendida en la historia de Fanatics Collect, también se coloca entre las más valiosas de béisbol en general —solo por debajo de otras piezas extremadamente raras como la tarjeta Superfractor firmada de Mike Trout que llegó a cotizar cerca de los 4 millones de dólares en 2020.

La historia detrás de la subasta

Según la descripción del lote, el parche incluido en la tarjeta fue usado por Ohtani durante un juego en el que los Dodgers vencieron a los Miami Marlins el 29 de abril de 2025, en un encuentro donde el MVP conectó su séptimo jonrón de la temporada.

Kevin Lenane, vicepresidente de mercado en Fanatics, comentó que el impacto global de Ohtani —comparado incluso con leyendas como Babe Ruth— fue un factor clave para que esta pieza alcanzara una valoración tan extraordinaria en el mercado de coleccionismo.

Un año récord para el mercado de coleccionables

La venta de la tarjeta de Ohtani no solo marcó un récord personal para cualquier artículo del pelotero japonés, sino que también refleja el auge sostenido de las tarjetas deportivas de alta gama.

En la misma subasta, otras tarjetas destacadas —como una del joven talento del baloncesto Cooper Flagg— también alcanzaron cifras importantes, aunque muy por debajo de la marca de los 3 millones.