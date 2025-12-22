Gigantes clasifican, dan puntillazo final a Tigres al vencerlos 5-3 y dejarlos fuera de la semifinal

Los Gigantes del Cibao quedaron fuera la campaña pasada y clasificaron en esta campaña. ( FUENTE EXTERNA )

Marco Hernández remolcó tres carreras y los Gigantes del Cibao se encargaron de colocar la daga definitiva que sacó a los Tigres del Licey de la pelota invernal dominicana al vencerlos cinco carreras por tres, la noche de este lunes en el Estadio Julián Javier.

Los Gigantes lanzaron una en el cuarto, una en el sexto y tres en el séptimo. El Licey reaccionó con una en el séptimo y dos en el octavo. En esa parte alta, Domingo Leyba, con dos outs, encontró a dos corredores en circulación, pero falló en 3-2 ante Jimmy Cordero.

La derrota le cueta al Licey perderse de tener en su alineación a Juan Soto, quien ya permiso en mano se queda con las ganas de mostrar lo que es capaz de hacer en su propio país.

Hernández bateó de 4-2 y empujó tres, dos de ellas con un triple, después de dos outs, por el prado derecho ante Wander Suero que daba ventaja 5-1. El antesalista cibaeño se encarga también de sacar del resto de la campaña a su antiguo equipo.

El Licey que tuvo una temporada desequilibrada sin poder tener un trecho decente de juntar buen pitcheo, defensa y ofensiva, se queda fuera de la campaña y en el último lugar de la tabla. Un triunfo esta noche hubiera significado seguir con vida y definir su destino el martes.

En el noveno, Cordero abrió con boleto a Michael de la Cruz, pero se encargó de retirar a David Hensley. Dominó a Emilio Bonifacio con jugada forzada de segunda a short y cerró su mejor desempeño de la campaña con un ponche a Gustavo Núñez.