Juan Soto jugará con el Licey, pero depende del desempeño del equipo esta noche

El sueño de ver jugar a Juan Soto en República Dominicana está mucho más cerca en estos últimos días de esta intensa serie regular de la pelota invernal quisqueyana.

Sería algo histórico: ver al jugador con el mayor contrato de la historia jugar en una liga por debajo de su nivel.

El gerente general de los Tigres, Audo Vicente, dijo que Soto ya "tiene el permiso de los Mets", pero el que juegue con el Licey dependerá de algunas situaciones cuando los bengaleses se juegan su permanencia en la temporada los dos últimos días de esta serie regular.

"Él tiene el permiso, lo que debemos es esperar a ver qué pasa por lo menos el día de hoy", dijo Vicente al conversar con Diario Libre.

Los Tigres (21-27), que están en el último lugar de la tabla se enfrentan esta noche a los Gigantes del Cibao (22-26), ubicados en tercer lugar, pero solo a un juego de los azules.

Una victoria de los Tigres los dejaría con vida para aspirar a uno de los cuatro lugares de la tabla, donde sólo están sembrados Águilas Cibaeñas y Toros del Este.

Soto no jugaría esta noche. Pero las puertas se abren más si su equipo dominicano gana esta noche.

"Nosotros tenemos que salir airoso el día de hoy para que él pueda tener participación", dijo Vicente y si eso se hace efectivo "a partir de hoy podemos sentarnos a hablar de una manera diferente".







