Aaron Sánchez en ventaja rumbo al Lanzador del Año

Aaron Sánchez se perfila como el principal candidato para ganar el premio de Lanzador del Año en Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

El nombre Aaron Sánchez resalta entre los principales aspirantes al premio de Lanzador del Año en la temporada 2025-26 de la pelota invernal dominicana, bajo la premisa reglamentaria de que para optar a la distinción se requiere un mínimo de 40 entradas lanzadas.

Bajo ese criterio, al arranque de la fecha del lunes, solo Enny Romero y Óscar de la Cruz (Estrellas), Albert Abreu (Licey), Grant Gavin (Escogido) y el propio Sánchez (Toros) califican para la premiación, siendo este último el más dominante del grupo.

El derecho californiano del conjunto de La Romana saca una ventaja clara sobre sus oponentes con una combinación de volumen, control y efectividad.

Sánchez, de 33 años y con paso por las Grandes Ligas entre 2014 y 2022, presenta récord de 4-2 y una efectividad de 1.55 en 46.1 entradas, la mejor de la liga entre los lanzadores calificados.

Los números respaldan su candidatura: permitió 35 imparables y ocho carreras limpias, con nueve bases por bolas y 34 ponches, una muestra clara de su comando desde el montículo.

La oposición le bateó apenas .208, el promedio más bajo entre los lanzadores que califican, acompañado de un WHIP de 0.95, estadísticas acordes con el galardón al que aspira.

La capacidad de Sánchez para combinar durabilidad y excelencia en momentos de alta presión lo convirtió en la principal referencia para el premio desde antes de su salida del país, el pasado 30 de noviembre, cuando enfrentó a las Águilas Cibaeñas en una labor de siete entradas, en las que permitió seis hits y dos carreras limpias.

Regresa para el RR

Sánchez está pautado para regresar al país y lanzar en la serie semifinal con los Toros del Este, en la búsqueda de su cuarto título de campeones nacionales en la pelota invernal dominicana. El equipo ha reiterado su regreso.