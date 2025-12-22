×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Conner Greene llega para los Leones del Escogido

Estará disponible para lanzar esta noche ante las Estrellas Orientales

    Expandir imagen
    Conner Greene llega para los Leones del Escogido
    Conner Greene (FUENTE EXTERNA)

    Los Leones del Escogido anunciaron la incorporación del lanzador derecho Conner Greene, quien estará en roster esta noche para el partido de las 7:15 frente a las Estrellas Orientales en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

    Greene, de 30 años, viene de lanzar en el otoño en la Liga de Béisbol Profesional de Australia con el equipo Adelaide Giants, donde tuvo récord de 1-1, 0.92 de efectividad y 23 ponches en 19.2 innings, con un WHIP de 1.16.

    "La llegada de Greene fortalece nuestro pitcheo en un momento determinante de la temporada. Es un lanzador con potencia, experiencia y la mentalidad adecuada para asumir el reto inmediato que tenemos por delante", indicó el gerente general Carlos Peña.

    Tiene experiencia de Grandes Ligas

    El nativo de Santa Mónica, California, tiene experiencia en Grandes Ligas, ya que en el 2021 participó tanto con los Orioles de Baltimore, como con los Dodgers de Los Ángeles.

    Su experiencia incluye la Liga Mexicana del Pacífico, donde trabajó con los Cañeros de Los Mochis en el 2023-24 y 2024-25. También tiró con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol durante el 2022 y el 2023.

    RELACIONADAS
    • Los Leones saldrán esta noche con la misión de sellar su clasificación al Round Robin, la cual se completaría con un triunfo frente a los paquidermos, en un juego que completará el calendario de serie regular para ambos conjuntos.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.