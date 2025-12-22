Conner Greene llega para los Leones del Escogido

Los Leones del Escogido anunciaron la incorporación del lanzador derecho Conner Greene, quien estará en roster esta noche para el partido de las 7:15 frente a las Estrellas Orientales en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Greene, de 30 años, viene de lanzar en el otoño en la Liga de Béisbol Profesional de Australia con el equipo Adelaide Giants, donde tuvo récord de 1-1, 0.92 de efectividad y 23 ponches en 19.2 innings, con un WHIP de 1.16.

"La llegada de Greene fortalece nuestro pitcheo en un momento determinante de la temporada. Es un lanzador con potencia, experiencia y la mentalidad adecuada para asumir el reto inmediato que tenemos por delante", indicó el gerente general Carlos Peña.

Tiene experiencia de Grandes Ligas

El nativo de Santa Mónica, California, tiene experiencia en Grandes Ligas, ya que en el 2021 participó tanto con los Orioles de Baltimore, como con los Dodgers de Los Ángeles.

Su experiencia incluye la Liga Mexicana del Pacífico, donde trabajó con los Cañeros de Los Mochis en el 2023-24 y 2024-25. También tiró con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol durante el 2022 y el 2023.

Los Leones saldrán esta noche con la misión de sellar su clasificación al Round Robin, la cual se completaría con un triunfo frente a los paquidermos, en un juego que completará el calendario de serie regular para ambos conjuntos.