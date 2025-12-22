Toros contratan al lanzador Michael Mariot

Los Toros del Este anunciaron el regreso del lanzador Michael Mariot.

El derecho estará en su quinta temporada en la pelota dominicana y segunda con el uniforme taurino, habiendo anteriormente vestido las chaquetas de Tigres del Licey y Gigantes del Cibao.

De por vida en LIDOM, Mariot tiene marca de 1-0, 3.38 en 34 partidos, tres de ellos como abridor, donde ha lanzado 37.1 innings de 32 hits, 14 carreras, nueve boletos y 34 ponches, limitando a la oposición a promedio de .227.

En este 2025, el norteamericano lanzó con los Tacoma Rainiers, sucursal AAA de los Marineros en la muy ofensiva Liga de la Costa del Pacífico, donde tuvo récord de 4-4 y ponchó 52 en 69 entradas.

Experiencia de Grandes Ligas

El derecho tiene experiencia de Grandes Ligas con los Reales de Kansas City, Filis de Filadelfia y más reciente en 2023 con los Rojos de Cincinnati.

Mariot está en roster de los Toros a partir de este lunes y listo para debutar cuando lo considere el cuerpo técnico encabezado por Víctor Estévez.