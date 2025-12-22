Jeff McNeil pasa a los Atléticos desde los Metros

Los Atléticos han sumando a un versátil veterano a su núcleo de jóvenes, tras haber llegado a un acuerdo con los Mets para obtener vía cambio al infielder y jardinero Jeff McNeil el lunes.

El equipo californiano envió al prospecto cubano del pitcheo Yordan Rodríguez a los Mets y US$5.75 millones a los Atléticos.

McNeil, quien cumplirá 34 años el 8 de abril, ha bateado .284/.351/.428 a lo largo de sus ocho temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Mets.

Fue líder de bateo

McNeil, líder de bateo de la Liga Nacional en el 2022 con un promedio de .326, tiene pautado convertirse en agente libre después de la próxima campaña. Bateó .243 con 12 cuadrangulares en 122 partidos la temporada pasada.

Rodríguez registró efectividad de 2.93 en ocho juegos (una apertura) en categoría Novatos este año, su primera campaña como profesional. El lanzador de 17 años no figura entre los mejores 30 prospectos de los Atléticos, según MLB Pipeline.