Sung-mun Song da el salto a MLB: firma por cuatro años con los Padres

Sung-mun Song firmó contrato con los Padres de San Diego para llegar al béisbol de Grandes Ligas ( FUENTE EXTERNA )

Los San Diego Padres anunciaron el acuerdo con Sung-mum Song, de 29 años, en una apuesta por talento internacional que busca fortalecer el cuadro interior y añadir versatilidad ofensiva de cara a las próximas campañas.

El contrato incluye un bono por firma y salarios escalonados a lo largo del pacto, según detalló MLB.com .

Song llega a las Mayores luego de nueve temporadas en la KBO League, todas con los Kiwoom Heroes, donde se consolidó como uno de los jugadores más consistentes del circuito.

En la temporada 2025 bateó para .315, con 26 jonrones, 90 carreras impulsadas y 25 bases robadas en 144 partidos, números que reforzaron su perfil como un jugador de impacto inmediato.

Combina poder, contacto y velocidad

A lo largo de su carrera en Corea del Sur, Song registró un promedio vitalicio de .283, con 80 cuadrangulares, 454 remolcadas y una combinación poco común de poder, contacto y velocidad.

Además, ha sido reconocido por su disciplina en el plato y su capacidad para producir en situaciones de presión, cualidades que los Padres esperan trasladar al nivel de Grandes Ligas.

Juego diversas posiciones

Desde el punto de vista defensivo, Song ofrece versatilidad en el infield, con experiencia principalmente en la tercera base, aunque también ha visto acción en la segunda y en la inicial. Esta flexibilidad encaja con la filosofía reciente de San Diego, que ha priorizado jugadores capaces de adaptarse a múltiples roles dentro del roster.

La firma de Song forma parte del esfuerzo de los Padres por seguir ampliando su proyección internacional y sumar piezas que complementen su núcleo establecido.

Aunque el ajuste al pitcheo de MLB será un desafío natural, el club confía en que la madurez competitiva del surcoreano y su historial ofensivo le permitan convertirse en una opción sólida desde su primera temporada en el béisbol estadounidense.