Medias Rojas refuerzan su ofensiva: adquieren a Willson Contreras en cambio con Cardenales

Los Boston Red Sox cerraron el acuerdo el domingo por la noche con los St. Louis Cardinals , enviando al derecho Hunter Dobbins y dos lanzadores prospectos — Yhoiker Fajardo y Blake Aita — a San Luis. Además, los Cardinals enviarán 8 millones de dólares en efectivo para ayudar a cubrir parte del contrato de Contreras.

Contreras, de 33 años, llega a Boston tras una sólida temporada 2025, en la que conectó 20 jonrones, remolcó 80 carreras y bateó para .257 en 135 juegos entre St. Louis y Chicago.

A lo largo de su carrera en Grandes Ligas, acumula 172 vuelacercas y es tres veces All-Star, aportando un bateo consistente y presencia veterana al lineup.

El venezolano, que empezó su carrera con los Chicago Cubs, ha sido reconocido por su capacidad para producir carreras y su versatilidad al bate, lo que lo convierte en una pieza clave para los Medias Rojas, quienes habían intentado reforzar su ofensiva durante todo el receso invernal.

Boston absorberá parte del contrato

Boston también absorberá la mayor parte del contrato de Contreras, con un salario proyectado de 18 millones de dólares en 2026 y 18.5 millones en 2027, y una opción del club para 2028 que podría acercarlo aún más al Fenway Park en caso de ser ejercida.

El movimiento responde a la búsqueda de Craig Breslow, jefe de operaciones de béisbol de los Red Sox, por añadir poder derecho a una alineación que había estado carente de un bate consistente en la primera base desde la lesión de Triston Casas.

También representa el segundo gran canje entre Boston y San Luis en esta temporada muerta, tras el envío del lanzador Sonny Gray a los Red Sox en noviembre.

Con la llegada de Contreras, los Medias Rojas esperan reforzar su ofensiva en la Liga Americana Este y dar un salto competitivo en una división altamente exigente para la temporada 2026.