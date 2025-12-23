Bryce Harper confirma su intención de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Estados Unidos

Harper, de 33 años, confirmó su participación a través de una publicación en Instagram, recordando el orgullo que sintió al vestir los colores de su país desde temprana edad.

"Ponerme los colores en el pecho por primera vez cuando tenía 15 años... no hay otra sensación como esa. Estoy emocionado de anunciar que representaré a Team USA este año en el WBC. ¡Merica! #forglory", escribió el toletero en su mensaje.

Aunque USA Baseball aún no ha anunciado oficialmente su inclusión en el roster —ya que las listas pueden ajustarse antes del torneo— la intención de Harper se suma a un grupo de estrellas confirmadas o comprometidas con el equipo que buscará el título internacional.

Ausente en el 2023

Harper no pudo jugar en el Clásico Mundial de 2023, a pesar de haber manifestado su compromiso con el equipo en aquel momento, debido a que estaba rehabilitándose de una cirugía de ligamento en su codo tras la temporada 2022.

Ahora, completamente recuperado y con una sólida campaña 2025 donde conectó 27 jonrones y tuvo un OPS de .844, está listo para finalmente vestirse de nuevo con la camiseta estadounidense.

El World Baseball Classic 2026 se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo de 2026 en sedes como Houston, Miami, San Juan y Tokio, con el equipo de Estados Unidos comenzando su participación enfrentando a Brasil en Houston el 6 de marzo.

Este torneo reúne a las principales ligas y estrellas del béisbol mundial y representa una de las competiciones internacionales más importantes del deporte.

La posible presencia de Harper en el evento eleva las expectativas de un roster potente para Team USA, que incluye también a grandes figuras como Aaron Judge, Kyle Schwarber y otros talentos de la MLB comprometidos con la causa estadounidense.