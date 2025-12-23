×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Round Robin
Round Robin

Calendario del round robin de la Liga Dominicana de Béisbol

La siguiente ronda comienza el sábado 27

    Expandir imagen
    Calendario del round robin de la Liga Dominicana de Béisbol
    Los jugadores de las Águilas Cibaeñas celebran en el Estadio Cibao. (FUENTE EXTERNA)
    Fecha Hora Equipos Estadio EquiposHoraEstadio 
    27/dic5:00 p.m. Escogido vs ÁguilasCibao Gigantes vs Toros 7:30 p.m Francisco Micheli
    28/dic4:00 p.mToros vs EscogidoQuisqueyaÁguilas vs Gigantes 5:00 p.m. Julián Javier
    29/dic7:00 p.m.Escogido vs. GigantesJulián JavierToros vs Águilas  7:30 p.m.Estadio Cibao
    30/dic7:15 p.m.Gigantes vs EscogidoQuisqueyaÁguilas vs Toros7:30 p.m.Francisco Micheli
     31/dic Libre  Libre Libre  Libre  Libre  Libre 
    2/ene 7:30 p.m.Gigantes vs ÁguilasCibaoEscogido vs Toros7:30 p.m.
    		Francisco Micehli 
    3/ene 4:00 p.m.Águilas vs EscogidoQuisqueyaToros vs Gigantes5:00 p.m.Julián Javier
    4/ene 4:00 p.m.Escogido vs ÁguilasCibaoGigantes vs Toros5:00 p.m.Francisco Micheli
    5/ene 4:00 p.m.Toros vs EscogidoQuisqueyaÁguilas vs Gigantes5:00 p.m.Julián Javier
     6/ene Libre Libre Libre Libre Libre Libre
    7/ene 7: 00 p.m.Escogido vs Gigantes Julián JavierToros vs Águilas7:30 p.m.Cibao
    8/ene 7:30 p.m.
    		Escogido vs ÁguilasCibaoGigantes vs Toros7:30 p.m.Francisco Micheli
     9/ene7:15 p.m.  Gigantes vs Escogido Quisqueya Águilas vs Toros 7:30 p.m. Francisco Micheli
     10/ene 4:00 p.m. Águilas vs Escogido Quisqueya Toros vs Gigantes 5:00 p.m.  Julián Javier
     11/ene4:00 p.m.  Toros vs Escogido  Quisqueya Águilas vs Gigantes 5:00 p.m Julián Javier
     12/ene  Libre   Libre   Libre   Libre   Libre   Libre 
     13/ene 7:30 p.m. Gigantes vs Águilas Cibao Escogido vs Toros 7:30 p.m. Francisco Micheli
     14/ene 7:00 p.m. Escogido vs Gigantes Julián Javier Toros vs Águilas 7:30 p.m. Cibao
     15/ene 7:30 p.m.  Gigantes vs Águilas Cibao  Escogido vs Toros 7:30 p.m. Francisco Micheli
     16/ene 7:15 p.m. Gigantes vs Escogido Quisqueya  Águilas vs Toros 7:30 p.m. Francisco Micheli
     17/ene 4:00 p.m.  Escogido vs Águilas Quisqueya Toros vs Gigantes 5:00 p.m.  Julián Javier
           
           
           
           
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.