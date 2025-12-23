Calendario del round robin de la Liga Dominicana de Béisbol
La siguiente ronda comienza el sábado 27
|Fecha
|Hora
|Equipos
|Estadio
|Equipos
|Hora
|Estadio
|27/dic
|5:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Gigantes vs Toros
|7:30 p.m
|Francisco Micheli
|28/dic
|4:00 p.m
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas vs Gigantes
|5:00 p.m.
|Julián Javier
|29/dic
|7:00 p.m.
|Escogido vs. Gigantes
|Julián Javier
|Toros vs Águilas
|7:30 p.m.
|Estadio Cibao
|30/dic
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas vs Toros
|7:30 p.m.
|Francisco Micheli
|31/dic
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|2/ene
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Escogido vs Toros
|7:30 p.m.
|Francisco Micehli
|3/ene
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Toros vs Gigantes
|5:00 p.m.
|Julián Javier
|4/ene
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Gigantes vs Toros
|5:00 p.m.
|Francisco Micheli
|5/ene
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas vs Gigantes
|5:00 p.m.
|Julián Javier
|6/ene
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|7/ene
|7: 00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|Julián Javier
|Toros vs Águilas
|7:30 p.m.
|Cibao
|8/ene
|7:30 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Cibao
|Gigantes vs Toros
|7:30 p.m.
|Francisco Micheli
|9/ene
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas vs Toros
|7:30 p.m.
|Francisco Micheli
|10/ene
|4:00 p.m.
|Águilas vs Escogido
|Quisqueya
|Toros vs Gigantes
|5:00 p.m.
|Julián Javier
|11/ene
|4:00 p.m.
|Toros vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas vs Gigantes
|5:00 p.m
|Julián Javier
|12/ene
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|Libre
|13/ene
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Escogido vs Toros
|7:30 p.m.
|Francisco Micheli
|14/ene
|7:00 p.m.
|Escogido vs Gigantes
|Julián Javier
|Toros vs Águilas
|7:30 p.m.
|Cibao
|15/ene
|7:30 p.m.
|Gigantes vs Águilas
|Cibao
|Escogido vs Toros
|7:30 p.m.
|Francisco Micheli
|16/ene
|7:15 p.m.
|Gigantes vs Escogido
|Quisqueya
|Águilas vs Toros
|7:30 p.m.
|Francisco Micheli
|17/ene
|4:00 p.m.
|Escogido vs Águilas
|Quisqueya
|Toros vs Gigantes
|5:00 p.m.
|Julián Javier