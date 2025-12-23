Video | Héctor Rodríguez se viste de héroe y el Escogido pasa a la semifinal

Los Leones del Escogido celebran el triunfo ante las Estrellas Orientales en el último partido de la serie regular de la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Héctor Rodríguez empujó cuatro vueltas y los Leones del Escogido (23-27) vencieron a las Estrellas Orientales (22-28) con marcado 11-3 en el último partido de la serie regular de la pelota invernal dominicana.

Rodríguez conectó sencillo, doble y cuadrangular para comandar la ofensiva escarlata en el triunfo que le da la oportunidad de defender el título de campeones obtenido en la campaña pasada.

La victoria correspondió en labor de relevo a Phillips Valdez (3-0) en labor de relevo de 2.1 entradas en las que permitió una carrera y ponchó a dos bateadores, la derrota recayó sobre Zac Kristofak (0-1) al permitir tres anotaciones en un tercio de labor.

Como anotaron

La primera vuelta roja se produjo en el primer inning, que abrió Junior Lake con doble al jardín central para luego pasar a la intermedia con imparable de Erik González al jardín derecho y anotar con un rodado de Sócrates Brito por la intermedia.

Uno de los dos rallies de cuatro vueltas que fabricaron los capitaleños llegó en el tercero, que inició con indiscutible al central por parte de González, quien pasó a segunda con rodado de Brito por primera.

Kristofak entró a lanzar y Yamaico Navarro fue caminado. Un elevado de José Marmolejos al prado derecho avanzó a los corredores, que anotaron con incogible de Rodríguez al bosque izquierdo.

Un infield-hit de Pedro Severino por tercera y un robo de la intermedia colocó corredores en posición anotadora para que Jonathan Araúz empujara dos más con doble al jardín derecho para colocar el juego 5-3.

En el quinto, contra Oscar De La Cruz, un sencillo de Marmolejos al prado derecho, un doble de Rodríguez al central y otro indiscutible de Severino a la misma zona sumaron dos más para los melenudos.

Raffi Vizcaíno entró a lanzar con hombres en segunda y tercera, y un incogible de González al bosque derecho trajo otras dos a la registradora para los locales.

El estacazo de Rodríguez se produjo en el sexto frente a Jhan Maríñez cuando Marmolejos corría en la inicial. El batazo recorrió 432 pies por el jardín derecho a una velocidad de 106.3 millas por hora.

Los más destacados

Por los Leones, Héctor Rodríguez 3-3 H2 H4 3 CA 4 CE; Erik González 5-3 1CA 2 CE y Pedro Severino 4-2 2 CA 2 CE 1 BR.

Por las Estrellas, Ismael Munguía 2-1 1 CA 1 CE y Raimel Tapia 4-1 1 CA 1 BR.