Mets pasa a McNeil a Athletics por jugador de ligas menores

Jeff McNeil batea contra los Marlins de Miami durante la segunda entrada en el loanDepot Park el 28 de septiembre de 2025 en Miami, Florida. ( AFP )

Los New York Mets se deshicieron de otro jugador clave como parte de su reestructuración, al enviar al segunda base Jeff McNeil a los Athletics.

El cambio viene por el derecho cubano de ligas menores Yordan Rodríguez, en un acuerdo que dejó al lanzador David Peterson como el pelotero con más tiempo en el equipo.

New York enviará hasta 7,75 millones de dólares a los A's para compensar parte de los $17,75 millones restantes en el contrato de $50 millones por cuatro años de McNeil.

Impacto en la plantilla de los New York Mets

McNeil sigue las salidas de Pete Alonso, Brandon Nimmo y Edwin Díaz, de los Mets, que no lograron llegar a los playoffs este año a pesar de tener la segunda nómina más alta, solo detrás de los campeones de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers.

McNeil, quien cumplirá 34 años en abril, debutó con los Mets y ganó el título de bateo de la Liga Nacional con un promedio de .326 en 2022, cuando fue seleccionado para su segundo equipo All-Star. Bateó para .243 con 12 jonrones y 54 carreras impulsadas en 122 juegos este año, cuando hizo su debut de temporada el 25 de abril después de recuperarse de una distensión en el oblicuo derecho.

Tiene un salario de $15,75 millones el próximo año como parte de un acuerdo que incluye una opción de equipo de $15,75 millones para 2027 con una cláusula de rescisión de $2 millones.

Los Mets enviarán a los A's $5,75 millones con otro pago de $2 millones incluido condicionalmente si se rechaza la opción de McNeil.

Rodríguez, quien cumplirá 18 años el 29 de enero, firmó con los A's por un bono de 400.000 dólares este pasado enero y tuvo un récord de 2-0 con una efectividad de 2.93 en una apertura y siete apariciones de relevo para los Athletics de la Liga de Verano Dominicana. Ponchó a 20 y dio ocho bases por bolas en 15 1/3 entradas.

Peterson debutó con los Mets en el 2020. Si es intercambiado, el jugador con más tiempo en New York sería el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, adquirido antes de la temporada 2021.

New York ha añadido al cerrador Devin Williams, al infielder dominicano Jorge Polanco y al segunda base ganador del Guante de Oro Marcus Semien, y los Mets tienen un acuerdo pendiente con el relevista agente libre Luke Weaver.

Los Athletics designaron al zurdo Ken Waldichuk para asignación.