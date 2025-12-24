Fin de la serie regular: De la Cruz llega a 40 empujadas; Gigantes terminan con 4 victorias seguidas

Bryan de la Cruz tuvo una explosiva campaña ofensiva con los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA. )

Bryan De La Cruz alcanzó las 40 remolcadas en una temporada y los Gigantes del Cibao terminaron a toda maquina con cuatro victorias al hilo, en la última jornada de la serie regular 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

También Gilberto Celestino hizo historia una vez más, para guiar a los Toros del Este a la victoria 6-3 sobre las Águilas Cibaeñas, en partido celebrado en el Estadio Cibao.

De La Cruz arribó a las 40 empujadas esta temporada, para romper la marca de la franquicia en una temporada de 50 partidos, que tenía Juan Melo con 39, en la campaña 2001-02. También empató la marca histórica, de más impulsadas para el club, establecida por George Bell (1983-1984).

Ahora, Bryan De La Cruz se une a una lista selecta de jugadores con 40 o más remolcadas en temporada de 50 juegos en la historia de Lidom: Víctor Díaz: 50 (2008-09); Juan Francisco: 42 (2009-10); Domingo Martínez: 40 (1994-95); José Oliva: 40 (1997-98) y Bryan De La Cruz: 40 (2025-26).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/whatsapp-image-2025-11-19-at-214918-e820594f-9aca4eef.jpeg Gilberto Celestino de los Toros del Este. (FUENTE EXTERNA.)

Celestino hace historia

En este encuentro, Gilberto Celestino hizo historia nuevamente al lograr su anotada 37 en la temporada, rompiendo la marca de la franquicia de los Toros (para nativos) establecida por Ronny Simón (36 en 2023-24).

Con este triunfo, los Toros (27-22) cierran la temporada regular con una racha de dos victorias seguidas y con 49 partidos jugados, debido a la cancelación del juego pospuesto la noche del lunes 22 entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, por decisión conjunta de la liga y ambos equipos.

La victoria fue para el relevista taurino Ángel Felipe (1-0, 0.00), luego e tirar un inning de dos ponches, el salvamento fue para el romanense José Adames (1) y la derrota para el abridor aguilucho Osvaldo Bidó (0-1, 5.40), permitiendo tres vueltas y seis hits en tres episodios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/whatsapp-image-2025-12-21-at-210907-1378fb6f.jpeg Los Toros del Este regresan al round robin, luego de cuatro años de ausencia. (FUENTE EXTERNA.)

Los Toros arrancan el Round Robin este sábado 27 recibiendo en el Corral a los Gigantes del Cibao, en partido pautado para iniciar a las 7:30 de la noche.

El domingo 28 la tropa taurina viaja a Santo Domingo para medirse al Escogido, el lunes van a Santiago, regresando a La Romana el martes 30 antes de la pausa de Año Nuevo, recibiendo a las Águilas Cibaeñas.

Por los Toros, Gilberto Celestino de 1-1, doble, una empujada, una anotada; Bryan De La Cruz remolco una; Juan Brito de 4-2, Rudy Martin Jr. de 2-1, doble, anoto una; Jeimer Candelario de 2-1, una producida; Alen Hanson de 3-1, doble, una producida; Manny Peña de 4-1, con una impulsada, una anotada; Ivan Castillo de 3-2 Carlos Castro, Wendell Rijo y Rafael Lantigua pegaron un hit cada uno.

Por las Águilas, Elih Marrero de 3-2, triple, una empujada; y Steward Berroa de 2-1, anoto una.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/whatsapp-image-2025-12-23-at-211428-73153c3b.jpeg Hanser Alberto de los Gigantes del Cibao. (FUENTE EXTERNA.)

Gigantes terminan a todo máquina

Un doblete de Hanser Alberto al jardín izquierdo en la décima entrada remolcó la carrera que dio a los Gigantes del Cibao una victoria 3-2 sobre los Tigres del Licey, en el cierre de la Serie Regular del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

Con el triunfo, el cuarto de manera consecutiva, los Gigantes finalizaron en la tercera posición con marca de 24-26, asegurando su clasificación al Round Robin por encima de los Leones del Escogido.

La carrera decisiva llegó con dos outs en la parte alta del décimo episodio, cuando Alberto conectó una fuerte línea al jardín izquierdo frente a Samuel Muñoz, permitiendo que Jorge Bonifacio anotara desde la intermedia.

Para Alberto fue su hit número 298 en la LIDOM, colocándose como el tercero con más imparables en la historia de la franquicia, detrás de Alexis Casilla (348) y Moisés Sierra (303).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/christian-allegretti-bcad81e6.jpg Christian Allegretti, lanzador de los Gigantes del Cibao. (FUENTE EXTERNA.)

En el pitcheo, Cristian Allegretti lanzó tres entradas en blanco, permitiendo dos hits y ponchando a dos bateadores. Hansel Robles (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar la novena entrada, mientras que Víctor López se apuntó el salvamento al dominar la décima con dos ponches. La derrota fue para Reydis Sena (0-1).

Por los Gigantes; Melvin Mercedes de 4-1, anotada, base por bolas; Hanser Alberto de 5-1, doble, remolcada; Kelvin Gutiérrez de 3-1, remolcada.

Samad Taylor de 4-2, doble; Diego Hernández de 4-1; Jorge Bonifacio de 3-0 base por bolas y carrera anotada.

Por los Tigres; Yamal Encarnación de 5-2, doble; Michael De León de 5-1; Cristhian Adames de 1-1, doble; Yerald Nin de 4-1, anotada y triple.

Arístides Aquino de 3-1, remolcada, dos bases por bolas; Samuel Muñoz de 4-1, anotada, doble, remolcada y dos bases por bolas.

Tras la jornada final de la Serie Regular, las Águilas Cibaeñas (32-16) finalizaron en el primer lugar, seguidas por los Toros del Este (26-22), Gigantes del Cibao (24-26) y Leones del Escogido (23-27). Quedaron eliminados las Estrellas Orientales (22-28) y los Tigres del Licey (21-29).

El Round Robin iniciará este sábado, cuando los Gigantes visiten a los Toros del Este en La Romana a las 7:30 de la noche.

Con su triunfo, cuarto seguido de los Gigantes terminaron en el tercer lugar con marca de 24-27 por encima del Escogido.

Por lo que su primer juego en el Round Robin será este sábado en la ciudad de La Romana a partir de las 7:30 de la noche.

El domingo recibirán a las Águilas; El lunes al Escogido y el martes a Santo Domingo antes de la pausa del año nuevo.