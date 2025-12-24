Las Aguilas Cibaeñas apostaron al pitcheo en el Draft de Reingreso de la pelota invernal dominicana que se celebró en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Cinco lanzadores y un jugador de posición fueron las seis selecciones realizadas por los líderes de la tabla en la Serie Regular, que gracias a su excelente desempeño en la primera etapa de la competencia, tuvieron la posibilidad de escoger primero y llevarse al infielder de los Tigres del Licey, Christian Adames.

Los seleccionados fueron Adames y los lanzadores Óscar De la Cruz, Misael Tamarez, Yunior Marte, Carlos Belén y Andrew Pérez.

"El Chavo" como le dicen a Adames, viene de tener una buena temporada con los Tigres del Licey en la etapa regular, donde participó en 49 de los 50 partidos jugados por los azules.

En total, Adames tuvo 169 turnos oficiales, en los que pegó 52 hits para un promedio de .308. Tres de sus batazos fueron jonrones, conectó 12 dobles, anotó 20 carreras, remolcó 22 compañeros y se robó dos bases en dos intentos. Además, registró un OBP de .391, slugging de .432 y OPS de .823.

"Nosotros entendemos que Adames nos dará una gran profundidad en el infield y a la entienda de que Geraldo Perdomo no asistirá a los primeros juegos de nuestro equipo, con Adames tenemos más versatilidad en lo que se refiere al shortstop, segunda y tercera", le dijo Guzmán a Diario Libre.

Adames es bateador ambidiestro y en la semifinal de la temporada 2021-2022 reforzó al conjunto cibaeño, por lo que el ambiente en ese clubhouse le resulta familiar.

Con la camiseta amarilla de las Águilas jugó 12 partidos, bateó de 40-11 para .275, con un jonrón, un triple, anotó seis carreras y remolcó una.

De la Cruz fue líder en ponches

El segundo pick de las Águilas fue el lanzador Óscar De la Cruz, quien lideró el campeonato en ponches, con 54.

De la Cruz actuó en 12 juegos, 11 como abridor. Lanzó 49.2 entradas, permitió 48 hits y 21 carreras limpias. Tuvo efectividad de 3.81, récord de 3-3 y otorgó 19 bases por bolas.

El derecho Carlos Belén fue el otro brazo de las Estrellas que sumó el gerente de las Aguilas, Gian Guzmán, un hombre que trabajó en 18 partidos y 14.2 entradas lanzadas.

En su labor permitió 17 imparables y nueve carreras limpias, para una efectividad de 5.52. Tuvo un WHIP de 1.43, abanicó a 22 bateadores, otorgó solo cuatro transferencias y registró cinco holds.

Tamárez para la profundidad en el bullpen

Misael Tamarez, de los Tigres del Licey, fue el tercer seleccionado por los aguiluchos.

Tamarez participó en 23 juegos, con 15.2 episodios lanzados, récord de 3-1, cuatro carreras limpias y efectividad de 2.30. Registró cinco holds, ponchó a 13 bateadores y tuvo un WHIP de 1.40.

Yunior Marte, lanzador de los Tigres del Licey fue la cuarta selección. Tuvo una actuación de 11 juegos, con apenas 5.0 entradas en blanco, en las que no permitió hits ni otorgó bases por bolas. Finalizó con récord de 1-0, un hold y efectividad de 0.00.

El zurdo Andrew Pérez llegó como selección de la sexta ronda, lanzó en 11 juegos, con 7.1 entradas lanzadas, siete hits permitidos, marca de 0-1, dos carreras limpias, efectividad de 2.45 y WHIP de 1.77.