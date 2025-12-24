Carlos Peña, gerente general de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, expresó su satisfacción con los jugadores seleccionados por el equipo escarlata en el Draft de Reingreso de la Lidom, los cuales entiende que ayudarán al equipo en su meta de mantener la corona.

El gerente escarlata valoró el proceso que implantó la liga dominicana hace ya 15 años, para fortalecer los equipos con peloteros nativos e importados que hayan accionado durante la campaña. Según el reglamento del proceso de selección, los equipos deben escoger por lo menos tres peloteros dominicanos.

"Si, creo que es interesantísimo el hecho de que uno pueda reforzarse con los muchachos que uno ha estado compitiendo en contra de ellos", le dijo Peña a Diario Libre. "Es interesante que uno pueda traerlos de nuestro lado, tratando de inclinar la balanza a nuestro favor, o sea que estoy muy satisfecho de que estos muchachos nos van a ayudar a alcanzar la meta."

Los nuevos Leones

El Escogido se hizo de los servicios de los relevistas Patrick Weigel (Estrellas) y Jefry Yan (Estrellas), del abridor Radhamés Liz (Tigres), del jardinero Raimel Tapia (Estrellas), del infielder Jorge Mateo (Estrellas) y del receptor Michael De la Cruz (Tigres).

Weigel fue uno de los relevistas más dominantes de la serie regular, con su WHIP de 0.66 y su efectividad de 1.19. En 30.1 entradas ponchó a 34, consiguió 4 salvamentos y la oposición le promedió .144. En sus últimos 20 relevos, el derecho concedió sólo una carrera limpia en 28.2 episodios (0.31 ERA).

"Weigel es un hombre que cierra la puerta y agresivo en la zona. De Yan nos encanta su energía y de Liz nos da estabilidad como lanzador de poder y solo hay que ver sus buenos números. Tapia es un tremendo bateador que hace la diferencia en cualquier equipo", agregó Peña.

El zurdo Yan colocó 3.13 de porcentaje de carreras limpias en 23.0 innings que incluyeron 28 ponches, 0.96 de WHIP y .169 de promedio permitido a los contrarios.

Liz hizo seis presentaciones y tuvo 2.95 de efectividad durante 21.1 entradas en las que ponchó a 21. Los rivales le batearon al derecho para .205.

Tapia lideró la liga con 73 hits, siendo esta la tercera ocasión en la que un jugador consigue 70 o más indiscutibles en una temporada de 50 partidos. La línea ofensiva del bateador zurdo fue de .356/.398/.459, con 2 jonrones, 24 remolcadas, 12 dobles y 30 anotadas en 50 juegos.

Mateo disparó 1 cuadrangular, 3 dobles, empujó 10 carreras, anotó 15 y se robó 9 bases en 33 encuentros. Solo con los Orientales, el OPS del bateador derecho fue de .794 en 15 juegos en los que bateó .298.

"Mateo es un peloterazo. Yo había dicho cuando hicimos el cambio en la regular que era una decisión gerencial tratando de reestructurar el equipo. Él vuelve a su casa y ese talento no se puede dejar pasar. De la Cruz nos da profundidad en la receptoría y tiene buena experiencia", siguió diciendo.

De la Cruz, un bateador de ambas manos, participó en 28 compromisos y disparó 5 dobles, 1 triple, remolcó 9 y tuvo un OPS de .648. Detrás del plato eliminó a 7 de 17 corredores que se le fueron al robo, para un 41 por ciento. En su carrera de 10 temporadas en la Lidom ha cazado al 31 por ciento.

La mesa roja

Además de Peña, la mesa de los Leones estuvo representada por José Miguel Bonetti, miembro de la Junta Directiva de los Leones, así como también por Ángel "Aroboy" Santana, asistente especial del gerente general, y José Gómez Frías, vicepresidente deportivo.

El primer juego

Los Leones abrirán el Round Robin el próximo sábado 27 de diciembre a las 5:00 de la tarde, contra las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao.