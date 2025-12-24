Video | Christian Adames es escogido primero por las Águilas Cibaeñas

La Liga Dominicana de Béisbol celebró su décimoquinto draft de reingreso en el 7mo cielo del estadio Quisqueya Juan Marichal ( ROMEO GONZÁLEZ )

Las Águilas Cibaeñas, dueñas del primer turno por finalizar en la cima de la serie regular, eligieron al infielder Christian Adames de los Tigres del Licey, en la edición número 15 del draft de reingreso, un mecanismo instaurado por la LIDOM desde la campaña 2011-12.

El draft de reingreso volvió a convertirse en un punto clave de la estructura competitiva de la pelota invernal, al permitir que los equipos clasificados se refuercen de cara a la fase de semifondo del campeonato.

En esta ocasión, las Águilas Cibaeñas llegaron con la ventaja del primer pick tras cerrar la ronda regular en la primera posición con marca de 32-17, los Toros del Este seleccionaron al cerrador de los Tigres Jean Carlos Mejía, los Gigantes se decidieron por el receptor del conjunto azul Francisco Mejía y los Leones del Escogido le dieron cierre a la primera ronda con la selección del relevista de las Estrellas Orientales, Patrick Weigel.

Adames fortalece el cuadro interior

La selección de Adames por el conjunto cibaeño le da versatilidad al cuadro interior, aporta experiencia y capacidad de poner la pelota en juego.

"Un draft de mucho talento, los planes nos salieron como los teníamos en mente, Adames tiene experiencia en lo que es el round robin con diferentes equipos, y fortalecer el bullpen y el pitcheo en general", expresó el gerente general de las Águilas, Gian Guzmán.

Este proceso, que se celebra desde la temporada 2011-12 y que ya alcanza su edición número 15, se ha consolidado como una pieza fundamental para balancear las nóminas y elevar el nivel competitivo de la liga.

Cada año, el draft no solo redefine los planteles, sino que también introduce nuevas historias y protagonistas en el tramo más intenso del torneo.

Selecciones por rondas

Primera ronda

Christian Adames (Águilas)

Jean Carlos Mejia (Toros)

Francisco Mejia (Gigantes)

Patrick Weigel (Escogido)

Segunda Ronda

Anderson Severino (Toros)

Oscar de la Cruz (Águilas)

Yefry Yan (Escogido)

Gustavo Núñez (Gigantes)

Tercera Ronda

Luis Frías (Gigantes)

Radhamés Liz (Escogido)

Misael Tamárez (Aguilas)

Enyel de los Santos (Toros)

Cuarta Ronda

Raimel Tapia (Escogido)

Ismael Munguía (Gigantes)

Enny Romero (Toros)

Yunior Marte (Águilas)

Quinta Ronda

Carlos Belén (Águilas)

Yhan Maríñez (Toros)

Ofreidy Gómez (Gigantes)

Jorge Mateo (Escogido)

Sexta Ronda

Sergio Alcántara (Toros)

Andrew Perez (Águilas)

Michael de la Cruz (Escogido)

Neftalí Feliz (Gigantes)