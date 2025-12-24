El pitcheo: el tesoro principal que buscaron los equipos en el draft de reingreso 2025 de Lidom

Los Toros del Este se inclinaron por cinco lanzadores en busca de fortalecer su relevo. ( CORTESÍA TOROS DEL ESTE )

Los cuatro equipos que ganaron en buena lid el privilegio de avanzar a la semifinal se enfocaron en un factor básico en el draft de reingreso 2025 de Lidom: el pitcheo.

Los cuatro semifinalistas, Águilas Cibaeñas, Toros del Este, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido se fortalecieron a su manera, pero en especial el pitcheo. Las Águilas, líderes de la regular, que escogieron primero, tiraron la vista hacia Cristhian Adames , quizás para mejorar su ofensiva, si es que necesitan más esa área o tal vez para evitar que sea tomado por algún rival y se convierta en un peligro. Sea la razón que sea, también pescaron pitcheo , cinco monticulistas en total.



16 Lanzadores Fueron escogidos en el draft de reingreso 2025 de Lidom.

Los Toros también fueron hambrientos por fortalecer su pitcheo y así escogieron a cinco lanzadores y un jugador de posición con su shortstop Sergio Alcántara.

De los 24 peloteros que fueron seleccionados por los cuatro equipos, 16 son lanzadores. En total se inscribieron 57 peloteros, todos procedentes de los descartados Estrellas Orientales y Tigres del Licey.

Los semifinalistas se nutrieron de una lista de la que del total disponible, 31 son lanzadores, por lo que prácticamente el 50 por ciento aterrizó en los cuatro equipos para la semifinal todos contra todos que se inicia el sábado próximo.

Seis catchers, 10 jugadores del cuadro, nueve jardineros y 11 jugadores del cuadro inscribieron sus nombres.

Gigantes y Escogido se fortalecieron con tres lanzadores cada uno.

En especial la búsqueda recayó entre los lanzadores relevistas, pues al menos solo cuatro abridores abridores ganaron la simpatía de los equipos.

Para los Toros "fue bien simple", por considerar que la ofensiva del conjunto en la temporada "siempre ha sido una fortaleza, también el pitcheo abridor", dijo el gerente general del equipo, Jesús Mejía. Y agregó que "sin embargo el bullpen ha sido una debilidad y en eso nos enfocamos".

Los relevistas, a resumidas cuentas, salvo el cerrador, no surgen como protagonistas, aunque son los que soportan ventajas, frenan hemorragias y en el mejor de los casos, preservan victorias.

Así escogieron los equipos:

Águilas Cibaeñas

1. Cristhian Adames (Tigres del Licey) Jugador del cuadro

2. Oscar de la Cruz (Estrellas Orientales) lanzador

3. Misael Tamárez (Tigres del Licey) Lanzador

4. Junior Marte (Tigres del Licey) Lanzador

5. Carlos Belén (Estrellas Orientales) Lanzador

6. Andrew Pérez (Estrellas Orientales) Lanzador

Toros del Este

1. Jean Carlos Mejía (Tigres del Licey) Lanzador

2. Anderson Severino (Tigres del Licey) Lanzador

3. Engel de los Santos (Tigres del Licey) Lanzador

4. Enny Romero (Estrellas Orientales) Lanzador

5. Jhan Maríñez (Estrellas Orientales) Lanzador

6. Sergio Alcántara (Tigres del Licey) Shortstop

Gigantes del Cibao

1.Francisco Mejía (Tigres del Licey) Receptor

2. Gustavo Núñez (Tigres del Licey) jugador del cuadro

3. Luis Frías (Tigres del Licey) Lanzador

4. Ismael Munguía (Estrellas Orientales) Jardinero

5. Ofreidy Gómez (Tigres del Licey) Lanzador

6. Neftalí Féliz (Estrellas Orientales) Lanzador

Leones del Escogido

1. Patrick Weigel (Estrellas Orientales) Lanzador

2. Jefry Yan (Estrellas Orientales) Lanzador

3. Radhamés Liz (Tigres del Licey) Lanzador

4. Raimel Tapia (Estrellas Orientales) Jardinero

5. Jorge Mateo (Estrellas Orientales) Jugador del cuadro

6. Michael de la Cruz (Tigres del Licey) Receptor