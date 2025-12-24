Los Gigantes del Cibao contarán con los servicios de Noelvi Marte y José Sirí en la serie semifinal que arranca este sábado 27 de diciembre, según lo expresado por el gerente general del conjunto nordestano, Jaylon Pimentel, que se quedó con los servicios del receptor de los Tigres del Licey, Francisco Mejía en el Draft de Reingreso de Lidom.

"En el caso de Sirí el se encuentra llegando al país hoy (miércoles) en la tarde, él se va a preparar, se va tomar par de días, yo lo veo más posible para un 2 de enero o quizás el 30 de diciembre, como ya no tenemos roster semanal, y en el caso de Noelvi tiene dos semanas preparándose con el equipo y va a debutar desde el primer día, el 27", dijo Pimentel.

Mejía es un receptor de 30 años que participa en su octava temporada en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) y militó cinco temporadas con las Estrellas Orientales y tres con los Tigres del Licey. El bateador ambidiestro fue seleccionado por las Estrellas Orientales en la primera ronda del Draft de Novatos del 2016.

El máscara viene de una destacada actuación en la recién concluida temporada regular, donde fue considerado entre los mejores jugadores de su posición tras registrar un promedio de bateo de .310, con un cuadrangular, 11 carreras remolcadas y 10 dobles, aportando solidez ofensiva y consistencia detrás del plato.

En su trayectoria en la liga ha participado en 127 partidos, acumulando promedio de .246, con tres cuadrangulares, 53 carreras impulsadas, 19 dobles y un porcentaje de embasarse (OBP) de .292, consolidándose como un receptor confiable tanto a la ofensiva como en el manejo del pitcheo.

Las otras selecciones

Luego de hacerse de los servicios de Mejía, el conjunto nordestano se llevó a Gustavo Núñez, L uis Frías, Ismael Munguía, Ofreidy Gómez y Neftalí Feliz que llegan con la finalidad de darle a los Gigantes su tercer título en su historia.