Los Toros del Este escogieron cuatro relevistas, un abridor y un campocorto en el Draft de Reingreso de la pelota invernal dominicana, celebrado en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal de esta ciudad.

"Fue un buen draft para nosotros porque veníamos con el plan de fortalecer el bullpen con brazos responsables que puedan aguantar ventajas," dijo Jesús Mejía, gerente general de los Toros, al finalizar el Draft.

Mejía en una buena campaña

J.C. Mejía, cerrador de los Tigres, viene de otra dominante temporada donde tuvo efectividad de 1.01 con 8 salvamentos en 10 oportunidades, donde en 26.2 innings le dieron apenas 18 hits, ponchó 27 y dio 12 boletos, limitando a la oposición a promedio de .189.

El derecho de 29 años tuvo una efectividad ajustada de 408, es decir, un 308 por cierto por encima de la media de la liga.

De por vida en Round Robin, J.C. tiene récord de 4-2, 1.97 con cuatro salvamentos en esa misma cantidad de oportunidades, con 26 ponches en 32 entradas de apenas 20 hits.

En la segunda ronda los Toros seleccionaron al relevista Anderson Severino del Licey, un zurdo que dominó a la liga y limitó a los bateadores derechos a promedio de .190 y a los zurdos a .217.

En 23 partidos lanzó 18.1 innings donde solo le anotaron 2 limpias, otorgó 7 boletos y ponchó 19, cerrando la Serie Regular con marca de 1-0, 0.98 con un WHIP de 1.09.

Con la tercera selección, la tropa taurina seleccionó al relevista Enyel De los Santos de los Tigres, un brazo derecho de poder que de por vida en Lidom ha ponchado 38 en 28.1 innings y solo le batean .180, incluyendo la postemporada.

El Lanzador del Año de la temporada pasada, Enny Romero, fue la selección taurina de la cuarta ronda. El zurdo concluyó la temporada con efectividad de 3.58, solo superado por Aaron Sánchez entre abridores clasificados.

A Romero solo le batearon .222 en la temporada y lideró la liga con 50.1 innings, en se trayecto ponchó 40 bateadores. De por vida en el Todos Contra Todos, Romero tiene efectividad de 2.85 en 94.2 entradas.

El veterano Jhan Maríñez regresa a los Toros luego de ser seleccionado en la quinta ronda. El derecho ponchó 19 con solo 5 boletos en 19.1 innings, donde solo le promediaron .188, incluyendo .088 los derechos, con un WHIP de 0.93.

Con su última selección, los Toros se llevaron al campocorto Sergio Alcántara, para fortalecer la línea central para la postemporada. Alcántara viene de una campaña bajo par en la Serie Regular, pero en playoffs de por vida batea .280 con un OBP de .359.

"Apostamos a un rebote ofensivo y tiene las características de experiencia de playoffs," terminó diciendo el ejecutivo taurino.

Prácticas el viernes

Los Toros sostendrán prácticas el viernes 26 en el Corral para prepararse y recibir el sábado a los Gigantes del Cibao, en el primer partido del Round Robin pautado para iniciar a las 7:30 pm.