Cuatro equipos, dos boletos y una sola meta en el round robin: alcanzar la final

Superada la tensión de la primera fase, los cuatro mejores equipos del torneo Juan Marichal se preparan para iniciar la ronda semifinal, en la que buscarán el anhelado boleto a la serie final.

Este sábado se levanta el telón del round robin con dos partidos:

Los Leones del Escogido visitarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao a las 5:00 de la tarde, mientras que los Gigantes del Cibao enfrentarán a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli a las 7:30 de la noche.

La semifinal promete ser más intensa que la fase regular, no solo por la calidad de los equipos clasificados, sino también por los movimientos realizados en el draft de reingreso y las integraciones que se esperan en los próximos días.

El objetivo es claro: avanzar a la serie final. En los últimos 20 años, el equipo que más veces ha logrado ese objetivo son las Águilas Cibaeñas, con ocho clasificaciones a la final en ese período.

Le siguen los Leones del Escogido, con seis; los Gigantes del Cibao, con cinco, y los Toros del Este, con tres.

Si se amplía la mirada histórica desde la instauración del formato de round robin en la temporada 1986-87, las Águilas continúan al frente con 21 clasificaciones a la final, seguidas por los Leones (15), los Gigantes (6) y los Toros (5).

Tras repetir corona

Los Leones del Escogido accedieron a la semifinal tras cerrar la fase regular en el cuarto puesto (23-27) y ahora buscarán repetir como campeones.

En las temporadas 2023 y 2024, los Tigres del Licey se convirtieron en el primer equipo en repetir título desde que los propios Leones lo lograron en 2012 y 2013. Ahora, los escarlatas persiguen esa misma hazaña.

"El mensaje (a los jugadores) ha sido ganar la corona número 18 y que para lograr eso hay que ser resiliente, hay que pasar por muchos altibajos, pero tenemos que mantener siempre la cabeza en alto y saber cuál es el objetivo", expresó el dirigente Ramón Santiago.

Los Leones aseguraron su pase en los últimos cinco juegos del calendario, al ganar tres de ellos.

"Nosotros siempre hemos sido un equipo ganador en el round robin", agregó Santiago, quien asumió la dirección del equipo en sustitución de Álex Cintrón. "Los Leones son un equipo que no se rinde y que siempre batalla hasta el final, por eso les dicen ´los duros de matar´".

.265 Fue el promedio de bateo de las Águilas Cibaeñas en la serie regular, el mejor de esa ronda.

Hambre de título en La Romana

Los Toros del Este, por su parte, regresan a la semifinal tras cuatro años de ausencia. Su última aparición fue en la temporada 2019-20, cuando avanzaron junto a los Tigres del Licey.

Ese recuerdo es el impulso del gerente general del conjunto, Jesús Mejía, quien apunta a devolver el protagonismo a la franquicia romanense.

"Sentimos que tenemos un compromiso de seguir llevando buen béisbol a La Romana, de que se siga viendo un equipo competitivo", expresó el ejecutivo.

Con un núcleo joven encabezado por Bryan de la Cruz, los Toros llegan con la convicción de que el objetivo es claro: "La segunda meta ahora es llegar a la serie final y creo que con el draft que hicimos tenemos buen chance".