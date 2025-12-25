Tavárez abrirá el primero de las Águilas en el RR

Jorge Tavárez está en su primera campaña completa en Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

Jorge Tavárez es la selección del dirigente de las Águilas Cibaeñas, Luis "Pipe" Urueta, para abrir el primer partido de la serie semifinal de la pelota invernal dominicana que será mañana ante los Leones del Escogido en el estadio Cibao pautado a iniciar a las 5:00 de la tarde.

Tavárez fue el abridor más sólido del equipo y uno de los más ganadores de la recién concluida serie regular del actual campeonato, tras finalizar con marca de 4-1 en nueve partidos, siete de ellos como abridor y dos como relevista, para un porcentaje de victorias de .800.

El derecho registró una efectividad de 1.49, al permitir siete carreras, seis de ellas limpias, ponchó a 27 bateadores, otorgó siete boletos y permitió 24 imparables en 36.2 entradas, con un excelente WHIP de 0.90.

Fue drafteado por el Licey

El nativo de Loma de Cabrera fue drafteado por los Tigres del Licey en la ronda 13 (pick #75) del draft de novatos de 2018 y ese mismo año trabajó un tercio de entrada con el conjunto azul sin permitir libertades.

Su segunda incursión en el béisbol local fue en la fase semifinal de la temporada 2023-24 vistiendo el uniforme de los Gigantes del Cibao, con un desempeño de 7.1 entradas en las que permitió cinco carreras limpias y seis hits en tres salidas.