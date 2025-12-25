El pitcheo: tesoro principal buscaron los equipos en draft de reingreso

El relevista Jean Carlos Mejía fue la segunda selección del Draft de Reingreso 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los cuatro equipos que ganaron en buena lid el privilegio de avanzar a la semifinal se enfocaron en un factor básico en el draft de reingreso 2025 de la Lidom: el pitcheo.

El 75 % de las selecciones en el "Día de Nochebuena" fueron lanzadores. Los líderes de la tabla, Águilas Cibaeñas y Toros del Este, escogieron cinco pitchers cada uno, mientras que los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido se fueron con tres, para totalizar 16 de 24 escogencias.

El mejor pitcheo de los clasificados

Las Águilas, pese a ser el mejor equipo en pitcheo entre los cuatro clasificados, no dudaron en fortalecer su unidad de prevención de carreras. Terminaron con 3.79 de efectividad y 1.37 de WHIP -empatados con los Gigantes del Cibao- en la segunda posición en ambos renglones, solo detrás de los Tigres del Licey.

"Fortalecer el bullpen y el pitcheo en general eran de los planes que nosotros teníamos para el round robin, ya que entendemos que tenemos una ofensiva que ha sido muy sólida", expresó el gerente general de las Águilas, Gian Guzmán, al finalizar el proceso de selección.

En el otro lado de la moneda estaban los Toros. La necesidad de reforzar el pitcheo en La Romana era imperiosa: terminaron últimos entre los semifinalistas en efectividad (4.23) y penúltimos en WHIP (1.38), solo por encima del Escogido (1.39), que atendió su urgencia con los relevistas Patrick Weigel y Jefry Yan.

Los Gigantes limitaron a la oposición a promedio de .236, el mejor de la liga, y fueron segundos en salvados (17), solo detrás de los 20 rescates de las Cuyayas.

Aun así, la llegada de Luis Frías, Ofreidy Gómez y Neftalí Feliz se justifica: las 19 ventajas que no pudieron sostener representan la cifra más alta de Lidom.

Selecciones por equipo Águilas Cibaeñas

1. Christian Adames (Licey)2. Oscar de la Cruz (Estrellas)

3. Misael Tamárez (Licey)

4. Junior Marte (Licey)

5. Carlos Belén (Estrellas)

6. Andrew Pérez (Licey)



Toros del Este

1. Jean Carlos Mejía (Licey)

2. Anderson Severino (Licey)

3. Engel de los Santos (Licey)

4. Enny Romero (Estrellas)

5. Jhan Mariñez (Estrellas)

6. Sergio Alcántara (Licey)





Gigantes del Cibao

1. Francisco Mejía (Licey)

2. Gustavo Núñez (Licey)

3. Luis Frías (Licey)

4. Ismael Munguía (Estrellas)

5. Ofreidy Gómez (Licey)

6. Neftalí Feliz (Estrellas)



Leones del Escogido

1. Patrick Weigel (Estrellas)

2. Jefry Yan (Estrellas)

3. Radhamés Liz (Licey)

4. Raimel Tapia (Estrellas)

5. Jorge Mateo (Estrellas)

6. Michael de la Cruz (Licey)