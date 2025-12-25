Un grupo de impacto pelea por el Novato del Año en Lidom 2025-26

La clase de novatos de la temporada 2025-26 de la pelota invernal dominicana presenta un panorama tan amplio como competitivo. En total, 50 jugadores -24 de posición y 26 lanzadores- cumplen con los parámetros oficiales para optar por el premio de Novato del Año: no haber superado 50 apariciones al bate o 20 entradas lanzadas en sus primeras dos incursiones en la liga.

La cifra fue confirmada a través del portal especializado winterballdata.com que maneja Rubén Sánchez.

Dentro del grupo, las Águilas Cibaeñas concentran buena parte del talento emergente en el plano ofensivo. Alberto Rodríguez aportó energía desde los jardines, con contacto consistente y capacidad para embasarse en situaciones claves. Terminó la campaña con una línea ofensiva de .350/.420/.540, tres jonrones y 19 remolcadas en 34 partidos.

Ángel Genao se ganó su espacio en la alineación y el cariño de la fanaticada con un desempeño de .325/.387/.386, cinco dobles y ocho remolcadas en 25 partidos.

Mientras, Emmanuel Rodríguez -el de mayor cotización en el béisbol organizado dentro del grupo- demostró poder natural y paciencia en el plato: en 48 turnos oficiales finalizó con línea de .292/.417/.646, cuatro jonrones y 11 remolcadas en 17 juegos.

En cada caso, los números respaldan la impresión visual y los colocan en el centro de la conversación.

Henríquez, Jean y Cruz en el pitcheo

En el pitcheo, el abanico de candidatos combina control, temple y resultados.

Jean Carlos Henríquez, también de las Águilas, ofreció salidas de calidad desde el bullpen. "El Endiablado" tuvo 17 presentaciones y cerró con marca de 2-1, efectividad de 2.05 y 26 ponches en 26.1 entradas.

En San Pedro de Macorís, Eddy Jean cumplió un papel sólido para las Estrellas Orientales: ponchó a 19 bateadores en 21.2 episodios y registró efectividad de 2.91.

Y en San Francisco de Macorís con los Gigantes, Yovanny Cruz concluyó con efectividad de 0.48, 15 ponches en 18.2 entradas, récord de 3-0 y un WHIP de 0.75.

Más allá de los nombres, el premio promete salir de un grupo que demostró estar listo para competir.

