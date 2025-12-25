Tyler Soderstrom firma extensión récord con los Atléticos: siete años y US$86 millones

Tyler Soderstrom firmó una extensión de siete años con los Atléticos ( FUENTE EXTERNA )

Los Atléticos llegaron a un acuerdo con Tyler Soderstrom durante las festividades navideñas, consolidando al jugador de 24 años como una de las piezas centrales del núcleo joven del equipo.

El pacto incluye además una opción del club para un octavo año y cláusulas escalonadas que podrían elevar el valor total del contrato hasta 131 millones de dólares si se cumplen ciertos incentivos.

Soderstrom llega a este contrato luego de una temporada excepcional en 2025, en la que bateó para .276 con 25 jonrones y 93 carreras impulsadas en 158 juegos, además de registrar un OPS de .820 y 3.4 de WAR según el portal Fangraphs.

Tras ser seleccionado por los Atléticos en la primera ronda del draft de 2020, el jardinero enfrentó altibajos en sus primeras campañas en las Grandes Ligas, pero su explosión ofensiva y su adaptación defensiva en 2025 lo consolidaron como una pieza valiosa para el conjunto que tuvo a Sacramento como su hogar.

Mejoró la defensa

Durante esa temporada, no solo destacó con el bate, sino que también fue un elemento sobresaliente en el campo. Originalmente iniciado como primera base, Soderstrom pasó gran parte del año en el jardín izquierdo, posición que no había jugado profesionalmente antes, y terminó la campaña como finalista al Guante de Oro por su defensa.

La extensión con Soderstrom sigue a otros acuerdos a largo plazo del club con jóvenes talentos, subrayando la intención de los Atléticos de asegurar su núcleo para los próximos años, especialmente rumbo a su mudanza planificada a Las Vegas en 2028.