Los Yankees y Dodgers tienen a los Gigantes como nuevos competidores por

Cody Bellinger, de los Yankees de Nueva York, lanza su bate después de conectar un jonrón durante un partido la campaña 2025. ( FUENTE EXTERNA. )

Cody Bellinger tiene un nuevo pretendiente en el oeste. Los Gigantes de San Francisco se encuentran entre los equipos interesados en contratar a Bellinger, según reporta Jon Heyman del New York Post.

Bellinger es un nombre familiar para los Gigantes, ya que pasó la mayor parte de sus nueve años de carrera con los Dodgers de Los Ángeles, y luego de tenerlo del lado enemigo, San Francisco lo quiere en el equipo.

Los antiguos rivales ahora parecen estar compitiendo por los servicios de Bellinger, ya que los Dodgers siguen interesados en una reunión con el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2019, añade Heyman.

Los Yankees de Nueva York, donde Bellinger jugó en 2025, también siguen intentando renovar con el dos veces All-Star, según Heyman. Aaron Judge también es un gran admirador de Bellinger, ya que Heyman señala que el capitán de los Yankees está presionando mucho para que siga con el uniforme a rayas a largo plazo.

La defensa de élite de Bellinger en las tres posiciones de los jardines lo convertiría en una buena opción para patrullar el espacioso Oracle Park, hogar de los Gigantes.

Bellinger agregaría otro bate zurdo poderoso a una sólida alineación de los Gigantes que ya cuenta con el toletero dominicano Rafael Devers y su compañero jardinero Jung Hoo Lee, además del prospecto destacado Bryce Eldridge.

Por otro lado, los Dodgers también se beneficiarían enormemente de la defensa de Bellinger en cualquiera de las esquinas de los jardines. Además, llegaría a los dos veces campeones defensores a un precio más bajo que su compañero (cliente de Scott Boras), Kyle Tucker, a la vez que ampliaría su alineación en sentido general.

La familiaridad de Bellinger con los Dodgers, su organización original, probablemente también sea una ventaja para el equipo angelino en la búsqueda de sus servicios.

Batear en el Yankee Stadium a largo plazo, también debería ser atractivo para Bellinger.

Si bien el gerente general Brian Cashman dijo a principios de este mes que cree que la alineación de su equipo tiene demasiados zurdos, retener a Bellinger potencialmente le daría cierta flexibilidad para intentar transferir a uno de sus otros bateadores zurdos en un intercambio.

Los Yankees proyectan cinco bateadores zurdos: Trent Grisham, Ben Rice, Jazz Chisholm Jr., Austin Wells y Ryan McMahon, todos como titulares en 2026. De ese grupo, se espera que solo McMahon forme parte de un pelotón.

Buen año

Bellinger viene de una sólida temporada 2025, en la que bateó .272/.334/.480 con 29 jonrones, 98 carreras impulsadas y 13 robos en 152 juegos.

También demostró mayor paciencia en el plato, ya que aumentó su tasa de bases por bolas en casi un punto porcentual, al tiempo que redujo su tasa de ponches a un mínimo de su carrera con 13.7%.

En defensa, Bellinger se movió entre los tres jardines y fue un defensor positivo en ambas esquinas, además de jugar en siete ocaciones como primera base.