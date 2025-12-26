La mentalidad de Radhamés Liz, adquirido por los Leones del Escogido en el draft de reingreso, es llevar su experiencia a los campeones defensores y en consecuencia levantar el trofeo de campeón.

"Esto lo ganará el que más se apasione", manifestó el derecho que proviene de los Tigres del Licey para jugar la semifinal todos contra todos con los Leones, la cual comienza este sábado.

Los rojos viajan a Santiago para enfrentar a las Águilas Cibaeñas a las 5:00 p.m.

"Voy a dar todo lo que pueda para que eso suceda a nivel emocional y físicamente aquí en el terreno en apoyo a los muchachos", dijo Liz.

El lanzador terminó con marca de 0-3 para un Licey que fue el peor en carreras anotadas ( 186) y en empujadas (165), pero tuvo una efectividad de 2.95 en seis aperturas en las que trabajó 21.1 entradas.

A Liz le dieron 18 hits, le anotaron 12, de las que cinco fueron sucias, otorgó 10 boletos y ponchó a 21.

Ese trabajo, algo más que decente, es lo que el jugador aspira a exhibir en esta semifinal para respaldar a su nuevo equipo.

"Esa es la meta de nosotros, que que me vaya bien y no ganemos el juego, no vale de nada", señaló Liz, nativo de El Seibo.

Liz es un veterano de esta liga y que ha estado en varias finales.