×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Águilas: el equipo favorito, pero rivales de calidad

Su desempeño fue muy cercano en sus series ante Toros y Leones

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
Águilas: el equipo favorito, pero rivales de calidad
Las Águilas se presentan como el equipo a vencer en la fase semifinal de la campaña 2025-26.. (FUENTE EXTERNA)

Las Águilas Cibaeñas fue el conjunto más dominante de la serie regular (32-17), aunque de sus tres rivales, Toros del Este (27-22) y  Leones del Escogido (23-27)  le salieron respondones.

En nada significa que los Gigantes del Cibao (24-26 y 11-9 contra equipos por encima de .500) quedan por descontado

Por su desempeño de esa primera ronda, sale como el conjunto favorito. Pero ya aquello pasó. Esta es otra historia. Dos de sus contendores tuvieron un comportamiento significativo.

Los líderes de la serie regular le dominaron la serie particular 5-4 a los  romanenses e igualaron 5-5 con los melenudos.

Solo los Gigantes salieron desfavorecidos al ser dominados 7-3.

Pese a la diferencia con los Toros, los taurinos le marcaron más vueltas 57-53 y Leones 48-46.

El equipo aguilucho lideró 51 por ciento el desarrollo de sus juegos, superior a sus oponentes de esta semifinal

Anotaron 256, detrás de los Toros 261. Pero de los cuatro clasificados, los cibaeños fueron los que menos carreras permitieron (222) en la regular.

Fue el conjunto que mejor jugó en casa (17-8) y el mejor porcentaje como visitante (15-9/62.5 %). Solo los Toros (13-12) son los únicos en .500. Los demás finalizaron por debajo.

Los Toros dominaron al Escogido 8-2, pero, los Gigantes le ganaron con igual registro. 

RELACIONADAS

Los escarlatas superaron a los Gigantes 6-4. Esto es solo un reflejo del comportamiento de la regular. Ahora, como varios coinciden, comienza el real  torneo.

Próximos partidos

Este sábado 27 de diciembre, los Leones del Escogid estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas a partir de las 5 de la tarde y los Gigantes del Cibao viajan a La Romana para enfrentar en el estadio Francisco A. Micheli a los Toros del Este a partir de las 7:30 de la noche.

El domingo 28, los Toros estarán enfrentando a los Leones en el estadio Quisqueya a partir de las 4 de la tarde y las Aguilas viajan a San Francisco de Macorís para verse de frente a los Gigantes a partir de las 5 de la tarde.  

  
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.