Las Águilas: el equipo favorito, pero con rivales de calidad

Las Águilas se presentan como el equipo a vencer en la fase semifinal de la campaña 2025-26.. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas fue el conjunto más dominante de la serie regular (32-17), aunque de sus tres rivales, Toros del Este (27-22) y Leones del Escogido (23-27) le salieron respondones.

En nada significa que los Gigantes del Cibao (24-26 y 11-9 contra equipos por encima de .500) quedan por descontado.

Por su desempeño de esa primera ronda, sale como el conjunto favorito. Pero ya aquello pasó. Esta es otra historia. Dos de sus contendores tuvieron un comportamiento significativo.

Los líderes de la serie regular le dominaron la serie particular 5-4 a los romanenses e igualaron 5-5 con los melenudos.

Solo los Gigantes salieron desfavorecidos al ser dominados 7-3.

Pese a la diferencia con los Toros, los taurinos le marcaron más vueltas 57-53 y Leones 48-46.

El equipo aguilucho lideró 51 por ciento el desarrollo de sus juegos, superior a sus oponentes de esta semifinal.

Anotaron 256, detrás de los Toros 261. Pero de los cuatro clasificados, los cibaeños fueron los que menos carreras permitieron (222) en la regular.

Fue el conjunto que mejor jugó en casa (17-8) y el mejor porcentaje como visitante (15-9/62.5 %). Solo los Toros (13-12) son los únicos en .500. Los demás finalizaron por debajo.

Los Toros dominaron al Escogido 8-2, pero, los Gigantes le ganaron con igual registro.

Los escarlatas superaron a los Gigantes 6-4. Esto es solo un reflejo del comportamiento de la regular. Ahora, como varios coinciden, comienza el real torneo.

Próximos partidos

Este sábado 27 de diciembre, los Leones del Escogido estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las Águilas Cibaeñas a partir de las 5 de la tarde y los Gigantes del Cibao viajan a La Romana para enfrentar en el estadio Francisco A. Micheli a los Toros del Este a partir de las 7:30 de la noche.

El domingo 28, los Toros estarán enfrentando a los Leones en el estadio Quisqueya a partir de las 4 de la tarde y las Águilas viajan a San Francisco de Macorís para verse de frente a los Gigantes a partir de las 5 de la tarde.