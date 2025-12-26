Video | Christian Adames se suma a las Águilas tras ser la primera selección del Draft de Reingreso

Las Águilas Cibaeñas comenzaron a sacar provecho temprano de su posición privilegiada en el Draft de Reingreso 2025. Christian Adames, escogido como la primera selección del sorteo, ya se integró a los entrenamientos del conjunto cibaeño y de inmediato ofreció una muestra del valor que puede aportar en la fase decisiva del campeonato.

"Me tomó un tiempecito tomar la decisión de se me metía al draft, pero es algo que hago en familia, con mis padres, mi esposa y más tomamos la decisión porque vivo en Santiago, eso me favoreció para meterme en el draft, y tú sabes, me quedo aquí en la casa", le dijo Adames a Sonia Natascha de las Águilas Cibaeñas sobre su decisión de ponerse disponible.

El movimiento es coherente con el plan de las Águilas, que se ganaron el derecho de elegir primero al dominar la serie regular con foja de 32 victorias y 17 derrotas, consolidando un núcleo que busca profundidad, experiencia y flexibilidad defensiva para la semifinal.

Adames llega luego de una temporada altamente productiva con los Tigres del Licey, donde actuó en todas las posiciones del cuadro interior y se convirtió en una pieza de confianza para el equipo azul.

Tuvo buenos números

Terminó con una línea ofensiva de .308/.391/.432, incluidos tres cuadrangulares y 22 carreras remolcadas, además de 12 dobles y 20 anotadas en 49 partidos, números que hablan de consistencia, contacto y capacidad para producir en diferentes escenarios.

"He sabido desenvolverme en las cuatro posiciones y me siento muy cómodo en las cuatro, donde me necesiten ahí voy a estar dando el 100%, para lo que se quiere lograr aquí en la organización y súper feliz", expresó Adames sobre su disponibilidad.

Su versatilidad defensiva —capaz de desempeñarse con solvencia en la inicial, segunda, antesala y el campocorto— le abre múltiples opciones al cuerpo técnico amarillo, que ahora cuenta con una ficha capaz de reforzar el infield sin sacrificar ofensiva.

"A mi no me sorprendió para nada la selección, yo se lo que puedo dar en el terreno y lo que puedo aportar a cualquier equipo, y el asunto es seguir trabajando como lo he hecho todo el año", agregó.

Con la incorporación de Adames, las Águilas suman presencia, oficio y bate oportuno de cara a la etapa más exigente del torneo, en busca de traducir su dominio en la serie regular en resultados concretos durante la postemporada buscando la ansiada corona 23 para la enseña aguilucha.