Lidom

Gigantes del Cibao anuncian rotación de pitcheo para los primeros juegos del Todos contra Todos

Shane Greene abrirá el primer partido ante los Toros este sábado

    El dirigente José Leger anunció la rotación de lanzadores abridores de los Gigantes del Cibao para sus primeros tres compromisos en la fase del Todos contra Todos. 

    Leger informó que el derecho Shane Greene será el abridor del primer partido, cuando los Gigantes enfrenten a los Toros del Este este sábado 27, en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana, a partir de las 7:30 de la noche.

    Para el segundo compromiso, pautado para el domingo 28, los Gigantes estarán en casa con el zurdo Steve Moyers para enfrentar a las Águilas Cibaeñas, en un encuentro programado para las 5:00 de la tarde.

    Mengden contra el Escogido

    La rotación continuará el lunes 29, nuevamente en el estadio Julián Javier, cuando el derecho Daniel Mengden sea el lanzador abridor ante los Leones del Escogido, en partido señalado para las 7:30 de la noche.

    • Luego de la jornada del 30 de diciembre, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional realizará la tradicional pausa de año nuevo, y la acción del Todos contra Todos se reanudará el 2 de enero de 2026.
     
