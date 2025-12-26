×
Lidom
Lidom

Video| Óscar de la Cruz se integra a las Águilas para robustecer la rotación abridora

El derecho fue escogido en la segunda ronda del Draft de Reingreso por las Águilas Cibaeñas y ya trabaja con el equipo de cara a la semifinal.

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
Expandir imagen
Video| Óscar de la Cruz se integra a las Águilas para robustecer la rotación abridora
Oscar de la Cruz (FUENTE EXTERNA)

Las Águilas Cibaeñas tuvieron en su sesión de entrenamientos la presencia del lanzador derecho Óscar de la Cruz, que está llamado a fortalecer la rotación abridora del conjunto de cara a la participación del conjunto en el Round Robin Semifinal que arranca este sábado 27 de diciembre.

El conjunto cibaeño entrenó en el estadio Cibao este viernes por la tarde y además de la presencia del infielder Christian Adames contó con la presencia de de la Cruz.

"Le doy gracias a las Águilas Cibaeñas por haberme elegido y estamos aquí para dar el 100% y ayudar al equipo a ganar el campeonato y llegar a la Serie del Caribe", le dijo De la Cruz a Sonia Natascha del departamento de prensa de las Águilas Cibaeñas. 

De la Cruz fue seleccionado por las Águilas en la segunda ronda del Draft de Reingreso, un movimiento que responde a la necesidad de añadir un brazo probado y estabilidad en presentaciones largas, especialmente en un escenario competitivo como la postemporada.

El derecho viene de una sólida campaña 2025-26 con las Estrellas Orientales, donde se consolidó como uno de los abridores más confiables del torneo. Terminó con marca de 3-3 y efectividad de 3.81 en 12 salidas —11 de ellas como abridor—, con 49.2 entradas de labor, 54 ponches y 19 bases por bolas.

Su WHIP fue de 1.35 y los rivales le batearon para promedio de .241, indicadores que reflejan control, dominio y capacidad para competir en juegos cerrados.

Con su llegada, el cuerpo técnico de las Águilas gana profundidad para estructurar la rotación y mayor flexibilidad para administrar los brazos en la etapa clave del campeonato.

De la Cruz tiene la mentalidad de seguir haciendo lo que se estaba haciendo en San Pedro de Macorís para aportar al conjunto cibaeño, "es el mismo béisbol, son los mismos equipos, lo que cambia es la gorra y un poloché", agregó. "No hay muchos cambios, cambios de escenario y hacer el ajuste." 

Las Águilas apuestan a que la experiencia reciente de De la Cruz como abridor frecuente y su consistencia en el manejo de partidos largos se traduzcan en aperturas de calidad cuando más lo necesiten.

Romeo González - Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.